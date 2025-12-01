Любослав Пенев води битка за живота си. Прочутият голмайстор, известен с прякора си "Ел Голеадор" е в Германия, където се бори с коварна болест, като състоянието му е тежко.
Легендата на ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид и националния тим на България е любимец на няколко поколения българи, като e единственият в историята на футболния гранд ЦСКА, който е бил юноша, капитан, президент и старши треньор на "армейците". В помощ на Любо, поемайки разходите по лечението в чужбина, е бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров. Веднъж вече Пенев пребори коварно заболяване - през 1994 година, заради което пропусна световното първенство в САЩ.
В момента в тежко състояние е и още един член от поколението на САЩ 94' - Борислав Михайлов. Бившият президент на БФС и легендарен вратар на националния отбор изкара инсулт и се намира в болница в София.
Екипът на "Фокус" стиска палци за бързо и успешно оздравяване на г-н Пенев!
Легендата Любослав Пенев се бори за живота си
© FB: Любослав ПЕНЕВ
