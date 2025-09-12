"Огромната манипулация, че аутизмът се предизвиква от ваксини, няма нищо общо с някакви научни данни. Идеята е измислена и данните фалшифицирани от д-р Андрю Уейкфийлд, който иска да направи кариера и да вземе пари от адвокати на деца с аутизъм като хонорар. Абсурд е една абсолютна измислица, която той самият е признал, да е причина за толкова спекулации. Ваксините НЕ ПРЕДИЗВИКВАТ аутизъм".От Фейсбук профила на д-р Аспарух Илиев, инфекционист и ръководител на лаборатория към Медицинския университет в Берн.