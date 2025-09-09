ЗАРЕЖДАНЕ...
Лекар извърши чудо с кралица на красотата
В откровен разговор красавицата проговори за своите пластични корекции и за уроците, които е научила по трудния начин. Тя е категорична, че всяка жена трябва да инвестира в себе си и във визията си, но предупреждава: "Никога не предприемайте интервенция, ако не сте напълно сигурни в компетентността на специалиста.“
"Много момичета слушат приятелки или се доверяват на случайни препоръки – операции в Турция, в съмнителни салони или при лекари без нужните документи. Това е огромен риск за здравето и живота ви“, споделя Таня.
Самата тя е преминала през истински кошмар след първата си ринопластика през 2012 г., извършена от "много известен пластичен хирург“, чието име засега отказва да разкрие публично. "Операцията беше напълно неуспешна – преживях силни болки, загниване на тъкан, отрязан капиляр. Бях в ада. Много лекари отказаха да се заемат с корекцията, защото ситуацията беше критична“, спомня си тя.
Спасението идва с д-р Асен Асенов – завеждащ отделение УНГ в Окръжна болница – Пловдив, специалист по ринопластика и естетична хирургия. "Той се оказа моят ангел спасител. След часове операция не само ме спаси, но и върна визията ми. За нищо на света не бих се доверила на друг. Всичко, което съм днес като лице и красота, дължа на него“, категорична е Стойчева.
Нейният апел към всички жени е ясен:
"Не се доверявайте на прехвалени, но некомпетентни специалисти. Проверявайте лекарите си на 99%, защото една грешна стъпка може не просто да съсипе визията ви, а и да застраши живота ви.“
