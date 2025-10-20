VivaDerma в град Варна е първата и засега единствена клиника в България, която предлага Sofwave. Какво представлява този апарат?
Д-р Виктория Великова (от VivaDerma): Sofwave е ново поколение неинвазивна апаратна технология. С възрастта производството на колаген, еластин в кожата започва да намалява.
Sofwave използва патентована SUPERB™ ултразвукова технология – седем паралелни ултразвукови лъчи нагряват дермата на идеална дълбочина около 1,5 мм, докато интегрираната система Sofcool™ охлажда повърхността.
Така се стимулира производството на колаген и еластин, без да се увреждат повърхностните слоеве. Резултатът е стегната, гладка кожа с естествен вид, при това без игли и без хирургия.
Въпрос: Какво отличава Sofwave от други например инвазивни процедури?
Д-р Виктория Великова: Разликата е основно в начина на работа и чувството по време на процедура. Sofwave насочва енергия само в средния слой на кожата – и не засяга дълбоките тъкани. Sofwave не прониква през повърхността, няма игли и се усеща като топли пулсации, което го прави предпочитан от пациенти, които искат бърза, комфортна процедура.
Въпрос: Колко процедури са необходими и кога се забелязват резултатите?
Д-р Виктория Великова: В повечето случаи е достатъчна само една сесия – кожата започва да изглежда по‑стегната и гладка в рамките на седмици.
При пациенти с умерена отпуснатост може да препоръчаме втора процедура след определени месеци. При обработване на по-големи зони по тялото, понякога се правят две сесии, разположени на 8–12 седмици. Най‑силният ефект се развива постепенно – колагенът се преструктурира до шест месеца и подобренията продължават да се проявяват до една година.
Въпрос: Колко време траят резултатите и нужна ли е поддръжка?
Д-р Виктория Великова: Новият колаген се изгражда бавно, така че резултатите могат да се задържат 12 месеца или повече. Препоръчваме поддържаща терапия веднъж годишно – за да се запази максималната стегнатост.
Въпрос: Кой е подходящ за Sofwave?
Д-р Виктория Великова: Идеални кандидати са хора с лека до умерена отпуснатост на кожата по лицето, около брадичката, шията, челюстта или някои части от тялото. Процедурата е безопасна и за по-тъмни фототипове или чувствителна кожа, защото енергията е насочена и не уврежда повърхността. Подходяща е и за пациенти с ранни признаци на стареене, които искат видимо стягане без хирургична намеса. Бих казала дори, че Sofwave е по-леката алтернатива на хирургията.
Въпрос: Има ли странични ефекти и противопоказания?
Д-р Виктория Великова: Страничните ефекти са минимални – възможни са временно зачервяване, лек оток или чувствителни зони, които изчезват до 24 часа. Не третираме бременни или кърмачки, хора с активна инфекция, отворени рани, както и имплантирани електронни устройства в третираната зона.
Въпрос: Какво трябва да спазвам преди и след процедурата?
Д-р Виктория Великова: Препоръчваме да прекъснете употребата на ретиноиди, третионин, киселинни пилинги и витамин C серуми около седмица преди процедурата. Желателно е и да нямате нежелано окосмяване в зоната. Ако приемате разредители на кръвта или антикоагуланти, обсъдете временно прекъсване с лекуващия си лекар, за да намалите риска от евентуални странични ефекти. След процедурата можете да се гримирате и да се върнете към нормалната си грижа за кожата още на следващия ден.
Въпрос: Колко време преди специално събитие трябва да си запиша час?
Д-р Виктория Великова: Макар да виждате подобрение още през първите седмици, препоръчваме да насрочите процедурата между 1 и 3 месеца преди важни събития като сватби, кръщенета или фотосесии. Така ще си осигурите максималния лифтинг ефект, който се разгръща до 12 седмици.
Въпрос: Как се вписва Sofwave във VivaDerma?
Д-р Виктория Великова: VivaDerma винаги търси иновативни и ефективни процедури. Sofwave допълва портфолиото ни от лазерни и радиочестотни терапии, като предоставя бърз лифтинг без възстановителен период. Процедурата се извършва единствено във VivaDerma, нашият партньор Bul Med Consult ни осигурява всичко от което имаме нужда. Нашите терапевти са сертифицирани и работят в стерилна среда, така че пациентите да се чувстват спокойни и добре информирани.
Въпрос: Какви резултати виждат пациентите?
Д-р Виктория Великова: Пациентите забелязват по‑стегната кожа и по-добре дефиниран овал на лицето само след една процедура. Ефектът продължава да се усилва в следващите седмици, защото се наблюдава производство на нов колаген и еластин. Много хора споделят, че изглеждат освежени, без да променят естествената си мимика. Това е и най‑голямото предимство на Sofwave – дава натурален, елегантен резултат, който изглежда като “починала" версия на вас самите.
Благодарим ви д-р Д-р Виктория Великова! Финални думи?
Д-р Виктория Великова: И аз ви благодаря за интервюто! Финалните думи биха ми били: Позволете на модерните естетични решения да подчертаят вашата индивидуалност с естествени резултати, а не промяняйте цялата си идентичност.
