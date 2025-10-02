ЗАРЕЖДАНЕ...
Лео Бианки: Бях личен готвач на Роби Уилямс
Това разкри ексклузивно за "България Днес“ шеф Лео Бианки. По думите му това се случило преди няколко години, но той и досега не може да забрави общуването си с британската суперзвезда.
"Продуцентите търсеха готвач, който може да приготвя храната според изискванията на певеца. Говорим лично за Роби, а не за персонала. Получили са моя телефон и продуцентите ми позвъниха и ме попитаха дали мога да приготвя нещо от индийската кухня за него“, описва как се е стигнало до уникалния шанс да храни поп светилото по време на целия му престой у нас италианецът.
"Това за мен беше голямо предизвикателство. Но понеже готвенето е нещо универсално, човек може да се научи. Те ми дадоха меню с ястията, които Роби обича да яде, и за тази дата трябваше да приготвя всичко, което е поискал – леща с куркума, типични индийски храни, със специфични подправки, с готвене на пара, изобщо леки и здравословни неща...“, посочва вкусовите предпочитания на знаменития изпълнител ВИП готвачът.
