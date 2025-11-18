Лесните рецепти за домашна лютеница на фурна или в мултикукър
Лютеница на фурна (без печене на огън)
Метод, който запазва аромата на печените зеленчуци, без да стоиш над жар или котлон.
Необходими продукти
– 3 кг домати
– 2 кг червени чушки
– 1 кг патладжан
– 250 мл олио
– 2 с.л. сол
– 2–3 с.л. захар (може да се пропусне)
– 1 глава чесън (по желание)
– 1 ч.л. черен пипер
Начин на приготвяне:
Нарежи чушките и патладжаните на половинки, подреди в тава с хартия и печи на 220°C до омекване и леко почерняване. Това имитира аромата на огън.
След изпичане ги похлупи за 10 минути и обели лесно. Доматите можеш да ги настържеш, пасираш или пресоваш. Пасирай всичко до желаната консистенция — фино или по-едро.
Печене на лютеницата:
Изсипи сместа в голяма тава и печи на 180°C около 2–3 часа като разбъркваш периодично, докато се сгъсти. Добави сол, захар, олио и подправки. Пълни в горещи буркани.
Стерилизация според нормите на БАБХ
Бурканите трябва да са идеално чисти, измиване със сода е препоръчително. Напълнените буркани се стерилизират 15–20 минути при 100°C. Обръщането с капачките надолу не замества стерилизацията.
Лютеница в мултикукър
Начин на приготвяне
Постави доматите, чушките и патладжана (предварително изпечени или сурови, ако уредът позволява).
– Избери програма "Stew“, "Slow cook“ или "Jam“ за 2–3 часа
– Разбърквай няколко пъти — не е нужно постоянно наблюдение
– Когато сместа се сгъсти, добави олио, сол и подправки
– Пълни в буркани и стерилизирай 20 минути
Понякога обаче човек следи захарите, въглехидратите или просто отказва да добавя сладост там, където майка му винаги е слагала щедра лъжица. За тези модерни хора има нисковъглехидратната версия – нещо като класиката, но с изчистен профил и без излишна сладост. Тук доматите трябва да са месести, чушките – ярки и сладки по природа, а сгъстяването се постига с търпение, не със захар.
Ключови промени от класическите рецепти
– Без захар
– Използват се месести домати, които по принцип са по-малко сладки
– Добавят се печени чушки и печен патладжан за плътност
– Гъстотата се постига чрез бавна редукция, не със сгъстители
Какво да включиш вместо захар
– 1 настърган морков (дава сладост, но малко въглехидрати).
– Щипка еритритол, ако искаш по-традиционен вкус.
– Червени чушки капия – те са естествено сладки.
Пропорции
– 2 кг домати
– 1.5 кг чушки
– 2 патладжана
– 150 мл олио
– Сол, чесън, черен пипер
– Пушен пипер – за богат вкус без въглехидрати
Хитрините, кото "Фокус" ви предлага:
– Печене на зеленчуци във фурната с вентилатор
– Пасиране, но леко, не до гладка смес. Получава се текстура като домашна едра лютеница
– Добавяне на малко оцет (1–2 ч.л.)
