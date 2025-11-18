Лютеницата винаги е била повод за семейно събиране, шум, миризма на печено и поне един човек, който твърди, че "само той знае тайната“. Днес обаче не всеки има двор, огън и търпение да вари с часове. Въпреки това желанието за истински домашен вкус не е изчезнало. Просто рецептите са станали по-модерни, а "Фокус" ви предоставя няколко от тях.Метод, който запазва аромата на печените зеленчуци, без да стоиш над жар или котлон.– 3 кг домати– 2 кг червени чушки– 1 кг патладжан– 250 мл олио– 2 с.л. сол– 2–3 с.л. захар (може да се пропусне)– 1 глава чесън (по желание)– 1 ч.л. черен пиперНарежи чушките и патладжаните на половинки, подреди в тава с хартия и печи на 220°C до омекване и леко почерняване. Това имитира аромата на огън.След изпичане ги похлупи за 10 минути и обели лесно. Доматите можеш да ги настържеш, пасираш или пресоваш. Пасирай всичко до желаната консистенция — фино или по-едро.Изсипи сместа в голяма тава и печи на 180°C около 2–3 часа като разбъркваш периодично, докато се сгъсти. Добави сол, захар, олио и подправки. Пълни в горещи буркани.Бурканите трябва да са идеално чисти, измиване със сода е препоръчително. Напълнените буркани се стерилизират 15–20 минути при 100°C. Обръщането с капачките надолу не замества стерилизацията.Постави доматите, чушките и патладжана (предварително изпечени или сурови, ако уредът позволява).– Избери програма "Stew“, "Slow cook“ или "Jam“ за 2–3 часа– Разбърквай няколко пъти — не е нужно постоянно наблюдение– Когато сместа се сгъсти, добави олио, сол и подправки– Пълни в буркани и стерилизирай 20 минутиПонякога обаче човек следи захарите, въглехидратите или просто отказва да добавя сладост там, където майка му винаги е слагала щедра лъжица. За тези модерни хора има нисковъглехидратната версия – нещо като класиката, но с изчистен профил и без излишна сладост. Тук доматите трябва да са месести, чушките – ярки и сладки по природа, а сгъстяването се постига с търпение, не със захар.– Без захар– Използват се месести домати, които по принцип са по-малко сладки– Добавят се печени чушки и печен патладжан за плътност– Гъстотата се постига чрез бавна редукция, не със сгъстители– 1 настърган морков (дава сладост, но малко въглехидрати).– Щипка еритритол, ако искаш по-традиционен вкус.– Червени чушки капия – те са естествено сладки.– 2 кг домати– 1.5 кг чушки– 2 патладжана– 150 мл олио– Сол, чесън, черен пипер– Пушен пипер – за богат вкус без въглехидрати– Печене на зеленчуци във фурната с вентилатор– Пасиране, но леко, не до гладка смес. Получава се текстура като домашна едра лютеница– Добавяне на малко оцет (1–2 ч.л.)