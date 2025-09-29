ЗАРЕЖДАНЕ...
Лили Иванова: Вие сте наша гордост!
"Националният ни отбор по волейбол за мъже е световен вицешампион!
Ружди Ружди завоюва шеста световна титла и постави нов рекорд!
Вие сте наша гордост!", пише тя.
Пловдивчанин_1
преди 40 мин.
Това, че вчера заради волейболната среща на националния ни отбор по площадите из страната имаше стотици пъти повече хора, от ония жалкари, дето ходят по копейкаджийските протести ме кара да се гордея, че че съм българин и ми дава надежда, че нацията поумнява !
