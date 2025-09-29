Сподели close
Поздравления за българските спортисти! Това написа във Фейбсук профила си примата Лили Иванова след вчерашния грандиозен успех на нашите спортисти. 

"Националният ни отбор по волейбол за мъже е световен вицешампион!

Ружди Ружди завоюва шеста световна титла и постави нов рекорд!

Вие сте наша гордост!", пише тя.