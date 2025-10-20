Лили Иванова, чиито концерти са разпродадени седмици преди самата дата, а цените на билетите никак не са евтини, явно няма притеснения да финансира изявите си със субсидия от и без това скромния бюджет на културното министерство. Защо пък не! Както гласи народната мъдрост: "Не е луд този, който яде зелника, луд е този, който му го дава". Държавните пари позволяват на легендарната певица да си намали разходите, с което автоматично и скача печалбата.На фона на милионите, които звездата изкарва, е доста нахално, че Лили е опряла до Министерството на културата. Да, става дума за скромните 60 000 лева, но те биха могли да стигнат до някой талантлив творец, който тепърва ще трупа популярност. Държавното финансиране е отпуснато за концерта в София на 14 декември миналата година, с който певицата закри националното си турне, става ясно от доклада за дейността на фондация "Лили Иванова", с който се запозна репортер на "Уикенд".Лили използва парите, за да плати хонорара на музикантите от оркестъра на Софийската опера и балет. В замяна 67-те симфоници и диригентът Константин Добройков дадоха всичко от себе си за да направят шоуто наистина велико. Певицата не пропусна да им благодари за това. Както и на техният шеф. "Благодаря на г-н Пламен Карталов, който ми предложи оркестъра на операта", обяви естрадната прима при едно от обръщенията си към публиката.Защо ли обаче бе пропуснат министър Найден Тодоров, с чиито подпис са отпуснати парите за хонорара на оркестъра?! Дали Лили Иванова се е явявала на конкурс, за да спечели този грант от Министерството на културата, както правят всички останали творци?! Или за нея правилата са други, което прави неудобни публичните благодарности към министър Тодоров.Да бъдем честни, шоуто на естрадната прима бе незабравимо. Лили буквално остави без дъх 15 000 зрители в най-голямата зала у нас – "Арена 8888". Феновете на тогава 85-годишната певица изкараха над два часа на крака, аплодирайки своята любимка. Лили изпя 17 песни и се наложи да повтори на бис хита си "Сълза". Целият репертоар бе специално преаранжиран, за да звучи с оркестъра на Софийската опера и балет.Удоволствието да видиш на живо примата на българската естрада никак не бе евтино. Средната цена на билета за концерта в Арената беше 200 лева, а огромната зала бе напълно разпродадена, като за ВИП зрителите беше отделено специално място на терена пред сцената. Източниците ни твърдят, че фирмата на Лили "Ли 1" е прибрала над 3 милиона лева от продадените билети. Част от тях отиват за организацията на шоуто. Наеми на залата, плащания към екипа, огромната видео стена, свръхмодерно осветление и техника за специални ефекти, изработка на декори в Германия. И подобаващ хонорар за режисьора на шоуто и автор на визията Марвин Дайтман, работил с Роби Уилямс и Мадона, който от 15 години е и продуцент на шоупрограмите на "Евровизия".Дори и след всичките разходи, печалбата на Лили Иванова е около 2 млн. лева, разкриват нейни близки. Още толкова естрадната прима прибира и от концертите си в цялата страна. За това е малко странно, че певицата се е стиснала да плати мизерните 60 000 лева хонорар на оркестъра на Софийската опера и балет. Или поне не целия. В доклада за дейността на фондация "Лили Иванова" се уточнява, че естрадната прима е броила на музикантите свои лични 12 000 лева. Малко, но от сърце!