Лили Иванова търси жена, на която е безкрайно благодарна
"Благодаря от цялото си сърце на незнайната, талантлива, млада художничка, която е нарисувала мой портрет на стена в гр. София! Благодаря за чудесния разказ и на г-жа Miroslava Veleva-Radkova! Здраве, щастие и любов!", пише Лили Иванова в личния си Фейсбук прафил.
"Моля, ако някой познава художничката и има неин контакт, да се свърже с моя екип на info@lili.bg", призовава примата
