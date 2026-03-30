Лияна Панделиева: В България всеки е свободен да се гаври с теб както намери за добре
Журналистката публикува снимки, от които се виждат отрупани чинии и няколко парченца мармалад и топено сирене. Ето какво реално написа Панделиева в пост във фейсбук:
Разгледайте тези снимки. Първите три кадъра са болнична закуска в елитна частна болница в София, които получих от близък човек. А след тях публикувам кадри от болничната храна в австрийска държавна болница.
Един от гигантските проблеми в България е психологията, че когато нямаш накъде да ходиш (а болница със сигурност е такова място!), всеки е свободен да се гаври с теб както намери за добре.
Яростта и ненавистта на пациентите и техните близки към цялото ни здравеопазване много често няма общо със съдържанието на здравната услуга, а е реакция на унижението на което са подложени боледуващите хора: състояние на бельото, обща хигиена и накрая - храната, подхвърлена като на говеда.
Уважителното поднасяне на храна е първата стъпка, която е пренебрежимо евтина по същество, за да се усетят пациентите по начин, различен от добитък. Така, макар и болен, човек поне няма да е угнетен, че го третират като боклук.
