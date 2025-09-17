Дихателните упражнения имат много важна роля в логопедичната практика, тъй като качеството на речта е пряко свързано с правилното и ефективно дишане.Логопедичните упражнения учат пациента да координира дишането с речта.Развива се навик за равномерно, дълбоко и диафрагмално дишане, което осигурява достатъчно въздух за правилно звукопроизнасяне.Гласовият апарат работи оптимално, когато въздушният поток е стабилен и дозиран.Дихателните упражнения намаляват риска от пренапрежение на гласните връзки и подпомагат правилната фонация.Добрата дихателна база осигурява нужния въздушен поток за ясно и звучно произношение на съгласни и гласни.При нарушения като ринолалия, дизартрия или заекване дихателните упражнения са ключов елемент от терапията.Чрез упражненията се учим да регулираме дължината на изказванията си според възможностите на дишането.Това е особено важно при заекване и други ритмични нарушения на речта.Дихателните упражнения често се комбинират с движения, ритъм и игра, което стимулира концентрацията и координацията. Примери за дихателни упражнения в логопедията:Вдишване през носа и бавно издишване през устата (със свиркане, духане на свещ, сапунени балончета).Издишване с произнасяне на гласни или съгласни.Игра с пера, свещи, хартийки – за визуален контрол на въздушната струя.Упражнения за диафрагмално дишане.Накратко: дихателните упражнения в логопедичната практика изграждат правилна дихателна основа, която е фундамент за формиране на ясен, звучен и плавен говор.