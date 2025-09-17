Сподели close
Дихателните упражнения имат много важна роля в логопедичната практика, тъй като качеството на речта е пряко свързано с правилното и ефективно дишане.

Логопедът Александра Ангелакова споделя в социалните си мрежи основните аспекти на тяхната роля:

Подобряване на дихателния контрол

Логопедичните упражнения учат пациента да координира дишането с речта.

Развива се навик за равномерно, дълбоко и диафрагмално дишане, което осигурява достатъчно въздух за правилно звукопроизнасяне.

Подкрепа при формиране на гласа

Гласовият апарат работи оптимално, когато въздушният поток е стабилен и дозиран.Дихателните упражнения намаляват риска от пренапрежение на гласните връзки и подпомагат правилната фонация.

Подобряване на артикулацията

Добрата дихателна база осигурява нужния въздушен поток за ясно и звучно произношение на съгласни и гласни.При нарушения като ринолалия, дизартрия или заекване дихателните упражнения са ключов елемент от терапията.

Корекция на темп и плавност на речта

Чрез упражненията се учим да регулираме дължината на изказванията си според възможностите на дишането.Това е особено важно при заекване и други ритмични нарушения на речта.

Подобряване на общата моторика и внимание

Дихателните упражнения често се комбинират с движения, ритъм и игра, което стимулира концентрацията и координацията. Примери за дихателни упражнения в логопедията:

Вдишване през носа и бавно издишване през устата (със свиркане, духане на свещ, сапунени балончета).

Издишване с произнасяне на гласни или съгласни.

Игра с пера, свещи, хартийки – за визуален контрол на въздушната струя.

Упражнения за диафрагмално дишане.

Накратко: дихателните упражнения в логопедичната практика изграждат правилна дихателна основа, която е фундамент за формиране на ясен, звучен и плавен говор.