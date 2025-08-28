ЗАРЕЖДАНЕ...
Логопед: Продължителното лишаване от качествен сън може да доведе до проблеми с артикулацията
"Когато говорим за речево развитие, обикновено мислим за игри, упражнения и стимулираща среда. Но често подценяваме един ключов фактор – сънят.
От логопедична гледна точка
Мозъкът учи, докато спим. Новите думи, които детето чува през деня, се "запечатват“ в паметта по време на сън. Ако сънят е недостатъчен, усвояването е по-слабо.", пише тя.
"Недоспалото дете говори по-малко. Умореното дете често избира по-прости изрази и показва трудности да се съсредоточи в диалог.
Забавяне на речта. Продължителното лишаване от качествен сън може да доведе до по-бедна лексика и проблеми с артикулацията", обяснява логопедът.
Ето какво още коментира тя:
От психологична гледна точка
Сънят регулира емоциите. Децата, които не спят достатъчно, са по-раздразнителни, по-импулсивни и често изпитват трудности да изразят чувствата си с думи.
Сигурност и ритуали. Редовният вечерен ритуал (четене, песничка, прегръдка) създава предвидимост и спокойствие – две условия, от които речта "процъфтява“.
Концентрация. Сънят подпомага вниманието и паметта – без тях детето трудно учи нови думи или правила.
Насоки за родители
1. Достатъчно сън според възрастта:
2–3 год. – 11–12 часа нощем + следобеден сън
4–6 год. – 10–11 часа
7–10 год. – 9–10 часа
2. Избягвайте телевизор/таблет преди сън – светлината възпрепятства заспиването.
3. Въведете ритуали: четене на приказка, спокойна музика, гушкане.
4. Създайте среда за сън: тиха стая, приглушена светлина, без играчки, които отвличат вниманието.
5. Обърнете внимание на качеството на съня – ако има хъркане или чести събуждания, консултирайте се със специалист.
Истината е проста:
Едно добре отпочинало дете учи, запомня и говори по-лесно. Сънят е не по-малко важен от играта и ученето – той е тяхната невидима опора.
