Лони Андерсън е починала от рядък вид рак
Андерсън почина на 3 август в Лос Анджелис, само дни преди 80-ия си рожден ден.
Нейният дългогодишен публицист, Шерил Дж. Каган, заяви пред Deadline по това време, че Андерсън е починала в резултат на "остро продължително заболяване“.
Андерсън е най-известна с ролята си на Дженифър Марлоу - умната рецепционистка, в ситкома "WKRP In Cincinnati“, разказващ за ексцентричния персонал на рок радиостанция в Охайо, която се бори да влезе в Топ 40 на рок класациите. Ситкомът се излъчваше от 1978 до 1982 г. по CBS. Тя получава две номинации за "Еми“ и три номинации за "Златен глобус“ за ролята.
Андерсън също така играе Джейн Мансфийлд в телевизионен филм от 1980 г. заедно с тогава неизвестния Арнолд Шварценегер. Тя продължава да се появява в телевизионния филм от 1991 г. " White Hot: The Mysterious Murder of Thelma Todd“ . Другите ѝ телевизионни роли включват "SWAT“ , "The Incredible Hulk“, "The Love Boat“, "Police Woman“ , "Barnaby Jones“ , "The Bob Newhart Show“ и "Three's Company“ , а в по-късни години - "The New WKRP in Cincinnati“ , "Empty Nest“ , "Sabrina the Teenage Witch“ и "Clueless“.
Андерсън е известна и с 12-годишната си връзка и шестгодишния си брак с Бърт Рейнолдс. Двамата се запознават в "Stroker Ace“ от 1983 г. и започват да се срещат малко след това, като се женят през 1988 г. Развеждат се пет години по-късно.
