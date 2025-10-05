ЗАРЕЖДАНЕ...
Лора Крумова аут от NOVA?
© NOVA
Лора Крумова не се появи в последното издание на предаването "На фокус", което веднага предизвика въпроси сред зрителите дали е аут от ефира на NOVA.
На мястото на титулярната водеща в студиото седна продуцентът на предаването - Симеон Белев.
Причината за отсъствието на Крумова все още не е известна. Това не е първият път, в който тя липсва от ефир и колегата ѝ по спешност я замества.
