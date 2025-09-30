ЗАРЕЖДАНЕ...
Лоши новини за холивудските продукции, снимани у нас
Това е първият случай, в който американският президент въвежда мито върху услуга, а не стока, макар че засега не е уточнено кога и как точно митото ще бъде приложено.
Заплахата беше отправена първоначално през май тази година, като Тръмп се аргументира с това, че други държави предлагат данъчни стимули, привличащи филмови продуценти да снимат извън американска територия.
Холивуд беше изненадан от първоначалното предложение. "На пръв поглед това е шокиращо и би означавало практически пълно спиране на производството. Реално обаче е твърде сложно за прилагане", коментира човек от индустрията пред CNN, цитиран от money.bg.
Въпреки че американските актьори и режисьори предпочитат да работят близо до дома си, икономическата логика е безпощадна.
От години филмовите и телевизионните продукции напускат меката на киноиндустрията и се насочват към места с данъчни облекчения, които правят реализацията на различни проекти по-евтина. През 2023 г. около половината от разходите за филмови и телевизионни проекти с бюджет над 40 млн. долара са отишли извън САЩ според изследователската фирма ProdPro.
Както обяснява Джей Шурс, вицепрезидент на United Talent Agency: "Факт е, че за холивудските студиа е по-евтино да заплатят самолетни билети и хотели за екипа, защото цената на труда и възможността да се прави всичко в чужбина е безкрайно по-изгодна".
Потенциални американски мита върху филмите биха ударили и по българската икономика. У нас бяха заснети десетки холивудски продукции като "300: Възходът на империята", "Непобедимите", "Хелбой", "Паднал ангел" и филми с Лиъм Нийсън и Меган Фокс.
Само през 2024 г. са излезли 18 американски филма, снимани у нас, а през тази и следващата година се очакват поне още 17, показва справка в IMDB.
Киноцентърът в Бояна е дружество с над 22 млн. лева приходи за 2023 г. и над 150 постоянни служители към месец февруари 2025 г. Освен тях има огромно количество актьори, оператори, осветители, аудио специалисти, оператори и монтажисти, чиято заетост зависи от чуждестранните продукции.
