Лудогорец победи Ференцварош с 2:1 в първи мач от плейофния им сблъсък за достигане до осминафиналите в Лига Европа.

Срещата бе на "Хювефарма Арена" в Разград и бе ръководена от германеца Тобиас Щилер.

В 23-ата минута Лудогорец поведе, като Педро Нареси асистира на Квадво Дуа, а той намести топката в близкия десен ъгъл.

Деле изравни за Ференцварош само три минути по-късно.

През втората част Лудогорец излезе напред с гол на Сон в 67-ата минута.

Дълбоко в добавеното време гол на Кайо Видал за разградчани бе отменен поради засада.

Реваншът е след седмица в Будапеща.