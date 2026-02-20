Лудогорец победи Ференцварош с 2:1 в първи мач от плейофния им сблъсък за достигане до осминафиналите в Лига Европа.Срещата бе на "Хювефарма Арена" в Разград и бе ръководена от германецаВ 23-ата минута Лудогорец поведе, катоасистира на, а той намести топката в близкия десен ъгъл.изравни за Ференцварош само три минути по-късно.През втората част Лудогорец излезе напред с гол на Сон в 67-ата минута.Дълбоко в добавеното време гол наза разградчани бе отменен поради засада.Реваншът е след седмица в Будапеща.