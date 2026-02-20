Лудогорец взе крехка преднина срещу Ференцварош
© FB: PFC Ludogorets 1945
Срещата бе на "Хювефарма Арена" в Разград и бе ръководена от германеца Тобиас Щилер.
В 23-ата минута Лудогорец поведе, като Педро Нареси асистира на Квадво Дуа, а той намести топката в близкия десен ъгъл.
Деле изравни за Ференцварош само три минути по-късно.
През втората част Лудогорец излезе напред с гол на Сон в 67-ата минута.
Дълбоко в добавеното време гол на Кайо Видал за разградчани бе отменен поради засада.
Реваншът е след седмица в Будапеща.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.