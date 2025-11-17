Актрисата Луиза Григорова, известна със своята естествена визия и категорична позиция против филърите и ботокса, се подложи на модерна, но щадяща разкрасителна процедура – радиочестотен микронийдлинг.Интервенцията комбинира действието на микроскопични игли и радиочестотна енергия, за да стимулира производството на колаген и да уплътни кожата отвътре навън.Резултатът е по-гладка, стегната и свежа кожа, без да се променят естествените черти. Звездата споделя, че предпочита именно такива терапии, които запазват излъчването и индивидуалността ѝ, но ѝ помагат да изглежда отпочинала и сияйна, без замразени мимики и изкуствен ефект.