Луксът я обича: Любов от тризначките доста различна от сестрите си
Както Plovdiv24.bg съобщи след повече от 15 години на живот като просякини из улиците на Лондон, тези дни Вяра и Надежда най-сетне се прибраха в България. Самолетните билети им бяха осигурени чрез дарения от служители в българското посолство там и двете вече се разхождат из Благоевград.
До завръщането им се стигна след серия от скандални сцени пред Уестминстърското абатство, където двете се държат неадекватно, обиждат полицията и цялата британската монархия.
И докато Вяра и Надежда ставаха за посмешище на цялото интернет пространство и будеха съжаление и неприязън, сестра им Любов се радва на живота си в Лондон. Тя демонстрира сравнително висок стандарт заедно с мъжа си и дъщеричката си, като видимо семейството си позволява чести екзотични почивки.
Разликата между Любов и сестрите й близначки обаче далеч не е само във финансовите възможности. Третата и най-малка сестра изглежда коренно различно от Вяра и Надежда и според запознати – това е целенасочено.
За да се разграничи изцяло от тризначките, Любов се е подложила на серия от пластични и естетични процедури.
Тя значително е уголемила устните си, прикрила е дълбоките бръчки, които имат и сестрите й, с ботокс, добавила е и филъри в скулите. Освен това, Любов видимо полага сериозни грижи за физиката си, като тренира и има стройно тяло с плочки на корема.
И въпреки че са еднояйчни тризначки, Любов изглежда значително по-млада от Вяра и Надежда. Причината са не само естетичните интервенции, но и спокойния й начин на живот, за разлика от този на сестрите й, които твърдят, че в Лондон са спели на улицата, сред бездомници, наркомани и психично болни.
Любов от години не поддържа контакт с Вяра и Надежда. Неотдавна самите те споделиха съмненията си, че трите не са биологични сестри, а са... осиновени, пише Intrigi.bg.
