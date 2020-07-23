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|Ëóíà èçðèãíà: Áîæêîâ å ñìåøåí, à Ñëàâè å ëúæåö!
Áëîíäèíêàòà èçðèãâà ñðåùó âñåêè, êîéòî èìà ìåðàöè çà âëàñò è å ãîòîâà çà áèòêè. Ñïîðåä íåÿ íèòî áèçíåñìåíúò Âàñèë Áîæêîâ, íèòî øîóìåíúò Ñëàâè Òðèôîíîâ èìàò ìÿñòîòî íà âàæíè ïîñòîâå â äúðæàâàòà.
Ëóíà íå ñå îòêàçâà îò ìåðàöèòå äà áúäå ïúðâàòà æåíà, ïðåçèäåíò â Áúëãàðèÿ. Îò íÿêîëêî ãîäèíè èçïúëíèòåëêàòà íà ðåòðî õèòà "Áÿãàéòå êðà÷åòà“ äàâà òîí íà êàíäèäàò ïðåçèäåíòñêàòà ñè êàìïàíèÿ. Ïåâèöàòà íå ñïèðà äà çîâå ñàìà ñåáå ñè "Ëóíà-ïðåçèäåíò“, äîðè â íàöèîíàëåí åôèð. ×àëãàðêàòà å óáåäåíà, ÷å å åäèíñòâåíàòà, êîÿòî ùå äîïðèíåñå çà ñïîêîéíèÿ æèâîò íà ñúíàðîäíèöèòå.
Ñëåä ó÷àñòèåòî ñè âúâ ÂÈÏ Áðàäúð, êúäåòî Ëóíà ïîëó÷èõà ôàëøèâî ïðåäëîæåíèå çà áðàê îò ôàëøèâèÿ Áîéêî Áîðèñîâ â ëèöåòî íà àêòüîðà Íåí÷î Áàëàáàíîâ, áëîíäèíêàòà èçïÿ õèòà "Ëóíà-ïðåçèäåíò“.
Òÿ ñ÷èòà ïàð÷åòî çà åìáëåìàòè÷íî. Ïî äóìèòå é ïåñåíòà èìà çà öåë äà îñìåå ïîëèòèöèòå. Â åäíà îò ïîñëåäíèòå é èçÿâè â øîóòî "Êàòî äâå êàïêè âîäà“, Ëóíà äèðåêòíî ïîïèòà â î÷èòå Ðà÷êîâ äàëè èñêà äà é áúäå âèöå. "Îáåùàâàì òè. Ùå òè áúäà âèöå“, êàçà êîìèêúò, ïèøå "Áúëãàðèÿ Äíåñ“. Ïðåäè äíè Ëóíà áå çàáåëÿçàíà è íà àíòèïðàâèòåëñòâåíèòå ïðîòåñòè â öåíòúðà íà Ñîôèÿ.
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05:35 / 22.07.2020
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