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Ëóíà èçðèãíà: Áîæêîâ å ñìåøåí, à Ñëàâè å ëúæåö!
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 21:50 / 23.07.2020Êîìåíòàðè (9)151
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"Âàñèë Áîæêîâ å ñìåøåí, à Ñëàâè å ëúæåö!"  Òîâà îòñå÷å ôîëê-çâåçäàòà Ëóíà, êîÿòî íå ñè ïîïëþâà äà êàçâà òîâà, êîåòî ìèñëè.

Áëîíäèíêàòà èçðèãâà ñðåùó âñåêè, êîéòî èìà ìåðàöè çà âëàñò è å ãîòîâà çà áèòêè. Ñïîðåä íåÿ íèòî áèçíåñìåíúò Âàñèë Áîæêîâ, íèòî øîóìåíúò Ñëàâè Òðèôîíîâ èìàò ìÿñòîòî íà âàæíè ïîñòîâå â äúðæàâàòà.

Ëóíà íå ñå îòêàçâà îò ìåðàöèòå äà áúäå ïúðâàòà æåíà, ïðåçèäåíò â Áúëãàðèÿ.  Îò íÿêîëêî ãîäèíè èçïúëíèòåëêàòà íà ðåòðî õèòà "Áÿãàéòå êðà÷åòà“  äàâà òîí íà êàíäèäàò ïðåçèäåíòñêàòà ñè êàìïàíèÿ. Ïåâèöàòà íå ñïèðà äà çîâå ñàìà ñåáå ñè "Ëóíà-ïðåçèäåíò“, äîðè â íàöèîíàëåí åôèð. ×àëãàðêàòà å óáåäåíà, ÷å å åäèíñòâåíàòà, êîÿòî ùå äîïðèíåñå çà ñïîêîéíèÿ æèâîò íà ñúíàðîäíèöèòå.

Ñëåä ó÷àñòèåòî ñè âúâ ÂÈÏ Áðàäúð, êúäåòî Ëóíà ïîëó÷èõà ôàëøèâî ïðåäëîæåíèå çà áðàê îò ôàëøèâèÿ Áîéêî Áîðèñîâ â ëèöåòî íà àêòüîðà Íåí÷î Áàëàáàíîâ, áëîíäèíêàòà  èçïÿ õèòà "Ëóíà-ïðåçèäåíò“.

Òÿ ñ÷èòà ïàð÷åòî çà åìáëåìàòè÷íî. Ïî äóìèòå é ïåñåíòà èìà çà öåë äà îñìåå ïîëèòèöèòå. Â åäíà îò ïîñëåäíèòå é èçÿâè â øîóòî "Êàòî äâå êàïêè âîäà“, Ëóíà äèðåêòíî ïîïèòà â î÷èòå Ðà÷êîâ äàëè èñêà äà é áúäå âèöå. "Îáåùàâàì òè. Ùå òè áúäà âèöå“, êàçà   êîìèêúò,  ïèøå "Áúëãàðèÿ Äíåñ“.  Ïðåäè äíè Ëóíà áå çàáåëÿçàíà è íà àíòèïðàâèòåëñòâåíèòå ïðîòåñòè â öåíòúðà íà Ñîôèÿ.



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