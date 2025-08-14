Американският комик Стив Мартин празнува рожден ден днес, научи. Той е роден на 14 август 1945 г. в Уейкоу, САЩ. Освен популярен актьор, той е и сценарист, продуцент, музикант и композитор. През 2004 г. американският сателитен канал Комеди Сънтръл го поставя на 6-то място в класацията си за 100-те най-добри комици на сцена. Познат от "Малкото магазинче на ужасите“, "Бащата на булката“, "Деца на килограм“, "Розовата пантера“ 1- 2, "У дома“ и други.Първата му работа още докато учи е да продава брошури в Дисниленд. През тези години той се научава да прави фокуси и да жонглира. Кариерата му започва неочаквано бързо и още през 70-те години на XX век той пълни залите, изпълнявайки нестандартните си скечове. През 1981 г. обаче се отказва и се отдава изцяло на актьорство. Успява много бързо и като актьор, пианист и драматург като печели много награди, включително "Еми" и "Грами".След 2000 г. неговите изпълнения съдържат много повече музика, самият той свири на любимото си банджо. Прави записи и турнета.Стив Мартин е запален колекционер на картини, като колекцията му включва Пикасо, Лихтенщайн и Хокни. Една от неговите картини обаче се оказва фалшификат. Полицията задържа фалшификаторите години по-късно – те се оказват германци, продаващи успешно фалшиво изкуство на френски галерии, откъдето картината му е била закупена за 700 000 евро.