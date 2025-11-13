Любима звезда от хитови сериали се сгоди на сцената пред публиката
На края на спектакъла "Хедарал – последното пътуване на Константин Величков“ актьорът Алекс Иванов, който играе будителя, извади пръстен и предложи брак на приятелката си Анелия Димова.
"От този миг нататък – НИЕ! От сърце благодаря на всички, които бяхте част от този прекрасен, най-скъп момент за мен“, заяви звездата от хитовите сериали на NOVA "Братя“ и All Inclusive.
"На софийската премиера на представлението, продукция на пазарджишкия театър, целият ми свят беше събран на едно място – родителите ми, приятелите, колегите, зрителите, професията и, разбира се, Анелия. Затова това беше перфектният момент това да се случи. Аз бях предупредил преди това колегите, те много се зарадваха и с голям ентусиазъм участваха“, разказа пред "Телеграф“ Алекс.
Ето какво разказа той и за бижуто, скрепило любовта им: "Ани е доста нетрадиционен човек на изкуството – графичен дизайнер и художник. Има свое виждане за това как да изглежда и после я попитах дали съм улучил вкуса й и тя каза "да“.
Пръстенът е семпъл и минималистичен. Тя има малка и нежна ръка, а повечето пръстени ги правят за жени с по-дебели пръсти. Затова имах проблем с размерите, но след много скиторене успях и намерих точния. Ани е страхотен човек – светъл, добър във всяко отношение, нямам думи, с които да опиша емоцията си.
Всеки, който я познава, знае, че е изключителна. И друг път съм имал приятелки, гаджета, но за пръв път усещам, че любовта е искрена и истинска - тя идва без претенции и условия“. На 20 ноември той отново ще влезе в ролята на Константин Величков на столичната сцена "Сълза и смях“, ще играе в София и в "Без резерви“, а наскоро е снимал и нов филм - "Топки“, припомня "Телеграф".
