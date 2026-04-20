Православната ни църква почита на 20 април преподобни Теодор Трихина, Свети Григорий и Анастасий, патриарси Антиохийски и св. Николай Жички (Велемирович)

Преподобни Теодор Трихина се родил в Цариград в семейство на богати родители. Но, още юноша, оставил бащиния си дом, отказал се от богатството и се настанил в манастир, някъде в Тракия. Отдал се на строг монашески живот и извършвал най-тежки подвизи. Спял малко и то винаги на камък. Ходел гологлав и се обличал с груба власеница, поради което е наречен Трихина, т.е. власеник. Бог го надарил с чудотворна сила – както приживе, така и след смъртта си, извършвал много чудеса. От мощите му изтичало благоуханно целебно миро и мнозина намирали цяр за недъзите си, припомня БНР.

Св. Николай (Велимирович), епископ Охридски и Жички (1881-1956) е проникновен богослов и йерей на Сръбската православна църква, възродил монашеския живот и народното благочестие в Сърбия, плодотворен писател и мислител, почетен доктор на няколко престижни университета. Бил е ненадминат организатор и проповедник.

Светителят е роден на 23 декември 1880 г. в с. Лелич, Южна Сърбия. Завършва гимназия в близкия град Валево, а след това - богословие в Белград. Специализира в Берн, Женева, Лондон и Санкт-Петербург; в Берн защитава докторат по богословие на тема "Възкресението на Богочовека", а в Женева - по философия. След завръщането си от Западна Европа приема монашество в манастира в Раковица (1909 г.) и монашеското име Николай, а после - преподава богословие в Белградската духовна академия "Св. Сава". Участва като доброволец във войните между 1912 и 1918 г., проповядва и помага на пострадалите. През 1915 г. правителството го изпраща в Америка и Англия. Връща се в Сърбия през 1919 г., когато го избират за Жички епископ. Година по-късно е преместен в Охридската архиепископия, но по настояване на Архиерейския събор и народа, през 1936 г. е върнат отново в Жича. Епископ Николай основава сиропиталища за осиротели деца и работи неуморно за обновяването на разрушените от войната храмове и манастири.