Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Днес, 20 март, Българската православна църква почита паметта на Света мъченица Фотина, като денят съвпада с настъпването на астрономическата пролет, информира Plovdiv24.bg. Празникът е повод за радост на стотици именици, носещи имена, символизиращи светлината.

Света Фотина е известна в християнската история като жената, разговаряла с Иисус Христос при Иакововия извор. Нейното житие се превръща в символ на духовната трансформация и силата на Божията благодат, която може да възвиси всяка душа до върховете на светостта.

Днес имен ден празнуват: Светла, Светлан, Светлана, Светлин; Светлозар, Светлозара, Светломир, Светломира, Светльо; Светлена, Световид, Светозар, Светозара.

Самото име Светла има славянски произход и носи прякото значение на понятието "светлина".

Днес отбелязваме и пролетното равноденствие. В този ден продължителността на деня и нощта е приблизително равна, което бележи официалния край на зимата.