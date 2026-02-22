Любо Киров с национално турне в 13 града, идва и във Варна
©
Футурофония е авторски създадена дума от Любо Киров, която съчетава futurо – произлиза от латинското futurus, което означава предстоящ, бъдещ, имащ намерение да бъде или бъдеще. Използва се за събития, които предстоят, планирани или перспективни; и phonia - произлиза от гръцката дума phōnē (звук, глас). Използва се за означаване на звук, глас или симфония.
"Студийното звучене за 2026 г. е дефинирано от хибриден подход, съчетаващ аналогова топлина и нови дигитални аудио технологии. Основната цел е създаването на по-дълбоки, по-завладяващи звукови картини, които звучат автентично, но същевременно технически съвършено“, разказват от екипа на Киров.
По време на националното турне "Футурофония“ публиката ще има възможност да чуе песните от едноименния албум за първи път на живо, информира БТА. Концертите ще съберат на едно място новите парчета, най-големите хитове на Любо Киров и специални сценични изненади.
Още по темата
/
Още от категорията
/
DARA: Хейтърските коментари не бяха причината за съмненията ми дали да участвам на "Евровизия 2026"
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Потребителите отличиха най-добрите продукти на ФУДТЕХ 2026
14:05 / 21.02.2026
Дъщерята на Надежда Нейнски - топ психиатър
21:38 / 20.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.