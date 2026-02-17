Любо Киров с нов удар
©
"Футурофония“ ще се казва и националното му турне, което тази година ще премине през големите летни сцени в 13 града в страната, включвайки и два поредни концерта в зала 1 на НДК в София, информират от екипа на певеца.
Първата спирка от обиколката е в Русе - на 10 юни, следват Пловдив - 18 юни, Добрич - 23 юни, Стара Загора - 25 юни, Плевен - 3 юли, Габрово - 4 юли, Варна - 9 юли, Велико Търново - 15 юли, Бургас - 2 август, Сандански - 9 септември, Пазарджик - 5 ноември, Хасково - 6 ноември, София (зала 1 на НДК) -13 и 14 ноември, Благоевград - 19 ноември.
Студийното звучене за 2026 г. е дефинирано от хибриден подход, съчетаващ аналогова топлина и нови дигитални аудио технологии. Основната цел е създаването на по-дълбоки, по-завладяващи звукови картини, които звучат автентично, но същевременно технически съвършено“, разказват от екипа на Киров.
По думите им по време на националното турне "Футурофония“ публиката ще има възможност да чуе песните от едноименния албум за първи път на живо. Концертите ще съберат на едно място новите парчета, най-големите хитове на Любо Киров и специални сценични изненади, пише "Телеграф".
Още по темата
/
За да се докосне до нея, той започна връзка със сестра й. Животът ги събира, но раздялата после е неизбежна
15:13
Любовният четириъгълник се превърнал в многоъгълник, накрая тя е останала единствената в сърцето му
12:02
Наша актриса: Пазете се
10:28
Още от категорията
/
27-етажен небостъргач е най-скъпата частна къща в света и се намира в една от най-евтините държави
15:38
Алекс Сърчаджиева: Какъв избор имам? Или да се обеся на жиците на тролея, или да продължа живота си
16.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Кога да потърсим ревматолог и защо ранната диагностика е ключова?...
16:06 / 16.02.2026
НИМХ: Дълбок средиземноморски циклон носи много дъжд и сняг
14:55 / 16.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.