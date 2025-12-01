Любослав Пенев е с рак на бъбрека
© facebook.com/CSKAFENTV48
Преди малко повече от 30 години Пенев се сблъска челно със същото изпитание. През пролетта на 1994 г. Пенев е диагностициран в рак на тестисите, заради което пропуска Световното първенство в САЩ.
Близки и колеги на легендата са съобщили, че лекарите в Германия все още не могат да вземат единодушно решение как да го лекуват. Ракът му е в напреднал стадий. Неотлъчно до него са жена му Кристина и двамата му синове.
Още по темата
Още от категорията
/
Отново майка на 36!
09:18
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Божинов се разплака в ефир: Не пожелавам на никого това, което се...
16:57 / 30.11.2025
Д-р Веселина Колева посочи важността на желязото в нашето тяло
15:15 / 30.11.2025
Митко Павлов: Настъпи този досаден момент от годината!
13:32 / 30.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.