След броени дни настъпва новият месец - октомври. Той ще донесе със себе си моменти на напрежение, ревност, предизвикателства, но и взаимност, подкрепа и любов, показва любовният хороскоп. Когато знаем каква е енергията на даден ден с лекота може да избегнем конфликти и неприятности. Ето каква е любовната астрологична прогноза за този период. Месецът започва с напрегнат аспект между Юпитер и Меркурий, който ще разкрие вътрешни противоречия. Възможни са спорове във взаимоотношенията, емоциите ще изискват едно, а логиката - друго. Това е време, когато дипломацията трябва да върви ръка за ръка с емоционалната честност.3 октомври е ден на кармичен обрат във взаимоотношенията. Тогава стари любовни модели ще изплуват на повърхността. Това е шанс съзнателно да се освободите от това, което вече не носи полза и удовлетворение. Особено важно е да не се вкопчвате в взаимоотношения, изградени върху чувство за дълг. Любовта изисква свобода, а не жертва.6 до 8 октомвриТова е период на дълбочина, признания и облекчение. Тогава започва транзитът на Меркурий през Скорпион, създавайки определени условия разговорите да станат остри, но честни. Взаимните заяждания могат да ескалират в конфликти, но от друга страна, това е период на разкриване на тайни и емоционално прочистване.На 7 октомври е пълнолунието в Овен, което ще покаже, че решенията вече не могат да се отлагат. Предстои кулминация на чувствата, изборите и откровенията. В любовта печели този, който се осмелява да бъде автентичен.8 октомври е добър ден за помирение, благодарност и прости радости. Венера в секстил с Юпитер ще насърчава изпълнението на желанията, романтичното настроение и щедростта.14 октомвриНа 14 октомври Венера навлиза във Везни, образувайки хармонични аспекти с ретрограден Плутон и ретрограден Уран (14 и 15 октомври). Това са дни на неочаквани и щастливи срещи, нови съюзи и дълбоки трансформации. Любовта се превръща в сила за обновление. Започва благоприятен период в продължение на 4 седмици, подходящ за сключване на брак и формализиране на всякакви съюзи.17 октомвриНа този ден Слънцето ще е в напрегнат аспект с Юпитер. Тогава ще е важно да приоритизирате ресурсите си, да не се надценявате във връзките, но и да не се криете, ако сърцето ви копнее за любов.18-23 октомвриТова ще са дни, които ще Ви е трудно да се справите с ревността. Възможни са драми и скандали. Лилит, Марс и Меркурий в Скорпион гарантират разгорещени страсти, разкрития и предателства. Връзките ще са сложни, маските падат, разкривайки истината. Процедурите по развод са възможни, ако се подготвят от дълго време. Но не забравяйте, че чрез кризите идва и прочистване.