Любовен хороскоп за зодиите през октомври, бъдете готови за развод
3 октомври е ден на кармичен обрат във взаимоотношенията. Тогава стари любовни модели ще изплуват на повърхността. Това е шанс съзнателно да се освободите от това, което вече не носи полза и удовлетворение. Особено важно е да не се вкопчвате в взаимоотношения, изградени върху чувство за дълг. Любовта изисква свобода, а не жертва.
6 до 8 октомври
Това е период на дълбочина, признания и облекчение. Тогава започва транзитът на Меркурий през Скорпион, създавайки определени условия разговорите да станат остри, но честни. Взаимните заяждания могат да ескалират в конфликти, но от друга страна, това е период на разкриване на тайни и емоционално прочистване.
На 7 октомври е пълнолунието в Овен, което ще покаже, че решенията вече не могат да се отлагат. Предстои кулминация на чувствата, изборите и откровенията. В любовта печели този, който се осмелява да бъде автентичен.
8 октомври е добър ден за помирение, благодарност и прости радости. Венера в секстил с Юпитер ще насърчава изпълнението на желанията, романтичното настроение и щедростта.
14 октомври
На 14 октомври Венера навлиза във Везни, образувайки хармонични аспекти с ретрограден Плутон и ретрограден Уран (14 и 15 октомври). Това са дни на неочаквани и щастливи срещи, нови съюзи и дълбоки трансформации. Любовта се превръща в сила за обновление. Започва благоприятен период в продължение на 4 седмици, подходящ за сключване на брак и формализиране на всякакви съюзи.
17 октомври
На този ден Слънцето ще е в напрегнат аспект с Юпитер. Тогава ще е важно да приоритизирате ресурсите си, да не се надценявате във връзките, но и да не се криете, ако сърцето ви копнее за любов.
18-23 октомври
Това ще са дни, които ще Ви е трудно да се справите с ревността. Възможни са драми и скандали. Лилит, Марс и Меркурий в Скорпион гарантират разгорещени страсти, разкрития и предателства. Връзките ще са сложни, маските падат, разкривайки истината. Процедурите по развод са възможни, ако се подготвят от дълго време. Но не забравяйте, че чрез кризите идва и прочистване.
