Любовта им е във въздуха и е за завиждане
©
Във вторник 50-годишният Къртис сподели серия черно-бели кадри от празненството си, като първият от тях мигновено прикова вниманието на последователите му. На снимката Дженифър го прегръща отзад — същият момент, който тя вече бе публикувала по-рано през седмицата с думите: "Честит рожден ден, любов моя.“
Под своя пост Къртис добави романтичното послание: "Ако това е сън, не искам да се събуждам.“Снимките показват топлата атмосфера на личното му тържество — уютен домашен киносалон, смях, приятели и погледи, които казват всичко. На една от фотографиите двамата седят на сцена, държат листове хартия и говорят в микрофони – вероятно импровизирано четене или забавно представление пред гостите. В друга снимка Анистън е прегърнала Къртис и му се усмихва широко, докато той галантно е поставил ръка върху крака ѝ.
Новите публикации идват само два месеца след като звездата от "Приятели“ заинтригува феновете си с мистериозна снимка на мъж, гледащ към залез над плажа – кадър, който мнозина разчетоха като "мека премиера“ на новата ѝ връзка.
Оттогава двойката не се крие особено. През юли Дженифър и Джим бяха забелязани на остров Майорка в компанията на Джейсън Бейтман и съпругата му, а през август – на двойна среща в Лос Анджелис с Кортни Кокс и нейния партньор. Миналия месец двамата бяха засечени заедно и в Ню Йорк, изглеждайки повече от щастливи.
Дженифър Анистън, която преди е била омъжена за Брад Пит и Джъстин Теру, очевидно отново е намерила баланс между любов и усмивка. Джим Къртис, познат от филма "Хипнотизаторът“, също има минало зад гърба си – бивш брак с Рейчъл Наполитано и син тийнейджър на име Ейдън.
Изглежда, че този път и за двамата любовта идва спокойно, с увереност и благодарност. А феновете им? Те просто се надяват "сънят“ на Къртис наистина да не свършва, пише Edna.bg.
Още по темата
/
Мирослав Еманоилов: На 31 декември Eventim ще се изравни технологично с най-големите пазари като Германия, Италия, Англия, Австрия и Швейцария
12:21
Още от категорията
/
Кой и в какви случаи може да ви изпрати на преглед при лекар специалист? Как се извършват медико-диагностични изследвания?
14:13
Фитнес инструктор: Топлите месеци засилват метаболизма, но през зимата енергоразходът е занижен
12:42
Габриела Руменова: Без писмена жалба в спор с търговец сте като войник без щит – имате право да се защитите, но нямате с какво
08:45
Бременна жена с трансплантиран бъбрек и рядко хематологично заболяване беше спасена от екипа на СБАЛАГ "Майчин дом"
06.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Ски ваканцията с 30% отгоре: Банско позволява на туристите да пох...
15:13 / 06.11.2025
Какво е "да си богат в България": През 20-те да започнеш навреме,...
13:33 / 06.11.2025
Бременна жена с трансплантиран бъбрек и рядко хематологично забол...
11:57 / 06.11.2025
Симеон Матев: Тази "супер буря на века" може да отпуши процеси, к...
11:27 / 06.11.2025
Три години след първия пейсмейкър за болка методът още е непознат...
10:25 / 06.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.