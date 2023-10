Любовта победи: Норвежката принцеса Марта най-сетне сключва брак с любимия си Дюрек

© NTB Норвежката принцеса Марта Луиз най-сетне ще може да сключи брак с любимия си - шамана Дюрек Верет, съобщават норвежките медии.



Вече е известно кога и къде ще бъде сватбата им, след като през юни 2022 година те обявиха офиицално годежа си.



На 31 август 2024 г. двойката ще бъде изкована във веригите от химен в красивия град Гейрангер в хотел "Юнион".



"Невероятно щастливи сме, че можем да отпразнуваме любовта си в красивата обстановка на Гейрангер. За нас означава много да съберем любимите си хора на място, което е толкова богато на история и зрелищни пейзажи. Гейрангер е идеалното място да прегърнем любовта си", сподели двойката в съвместно изявление по медиите.



Така, следващото лято, Дюрек Верет официално ще стане част от норвежкото кралско семейство. В съответствие с традицията, той няма да има титла или да представлява кралския дом.



До 2017 година Марта Луиз е омъжена за писателя Ари Бен, от когото има три дъщери. Разводът на двойката е първият в историята на съвременното кралско семейство на Норвегия. През 2019 година Ари Бен се самоуби заради проблеми, причинени от алкохолизъм и психични разстройства.



От 2019 година принцесата на Норвегия се среща с писателя и самопровъзгласил се шаман Дюрек Верет. От тогава те са обект на множество унищожителни медийни публикации, изправени са пред остри критики. Много норвежци изразиха неодобрението си към новия роман на принцесата, наричайки Верет "шарлатанин". Както Марта Луиз, така и годеникът ѝ открито и публично реагираха на това. Те организираха семинари, наречени "Принцесата и шаманът", които също бяха широко критикувани. Верет написа книга "Breaking the Spirit", но норвежкият издател Kappelen Damm отказа да я публикува. По-късно книгата бе издадена от малко издателство.



Принцесата отдавна твърди, че има паранормални способности и може да научи хората да общуват с ангели, което в началото предизвикваше недоумение в обществото, но след това всички започват да реагират благосклонно на това. През 2012 г. Марта Луиз е съавтор с Елизабет Норденг на книга за ангелите "Духовна парола".



Сега вече принцесата, без задръжки, дава много интервюта, в които разказва открито за любовта им.



Норвежките медии съобщават още, че по време на кралската сватба ще се изявява световноизвестната група американска Black Eyed Peas, част от която бе известната певица Фърги. The Black Eyed Peas са известни с песни като "I Gotta Feeling", "Boom Boom Pow" и "Meet Me Halfway".



Mарта и Дюрек се запознават с групата, докато те свирят на фестивала Palmesus в Кристиансанд това лято. Вероятно идеята да ги поканят на сватбата си им е дошла именно тогава.