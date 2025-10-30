Люси Дяковска се носи на крилете на любовта. Певицата има ново гадже и вече не крие това. Дамата, спечелила сърцето й, отново е музикант. Това е немската китаристка и певица Яси Хофер.Двете демонстрираха любовта си за първи път тези дни. Направиха го с клип в инстаграм, от който не остава тайна, че са заедно."Здравей, любими мой човек, бих искала да разкажа на моя свят за теб - обяви Люси. - Пиша днес като жена, която все повече разбира, живее и най-вече чувства значението на щастието и любовта. Защото ти се появи в живота ми КАТО МЪЛНИЯ... неочаквана, честна, значима... ОТ НУЛА ДО 100, твоето същество ме погълна и аз не исках повече да бъда без твоята светлина. Твоят талант обхваща музикална вселена, която е дом на милиони образи... Те са твоите образи, твоят свят и твоята душа... Да бъда твой фен, да мога да ти се възхищавам и да бъда част от твоя свят е най-голямата ми привилегия. Принадлежност, доверие, уважение, признание... Красиви и силни думи, с които мога да живея днес, благодарение на теб. Благодаря ти, любими мой човек... За теб... Благодаря на семейството ти, което даде на този свят и на мен толкова радостна, интелигентна, талантлива и най-вече добродушна жена и личност, защото точно това си ти... Моят подарък."Повод за разкритието им беше 33-тият рожден ден на Яси."Моля те, никога не спирай да преследваш мечтите си; позволи ми да продължа да бъда част от тях. НЕ МЕ ИЗПУСКАЙ. Обичам те толкова много", написа Дяковска на любимото си момиче.Подобно на Люси и Яси е голяма звезда в Германия. От 2022 г. свири в групата на Хелене Фишери в немската момичешка група No Angels. Именно там среща Дяковска, която е сред звездите на бандата.Яси излекува разбитото сърце на българката след края на връзката й с бившето й гадже Марчела. Двете на няколко пъти се събираха и разделяха, преди да сложат окончателен край на отношенията си през миналата година.Четете още