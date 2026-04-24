Международният музикален фестивал "Варненско лято" е сред носителите на наградата "Златно перо" за 2026 г. Престижното отличие се присъжда по повод 100-годишнината на фестивала и ще бъде връчено на тържествената церемония на 19 май в София. По традиция почетният знак се присъжда в навечерието на 24 май, за да отличи 24-ма български творци и културни институции.

Наградата представлява изящната брошка, изработена от 24-каратово злато във формата на писец. Учредена е от "Кантус Фирмус" и галерия "Макта" и се връчва ежегодно от 1996 г. Нейни носители са изявени творци и институции от различни области като литература, театър, музика, изобразително изкуство, кино, театър, журналистика и др. През 2026 г. сред наградените са още диригентката Деляна Лазарова, журналистът Бойко Василев, актьорът Явор Милушев, живописецът Любомир Савинов, режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов, джаз музикантът Димитър Карамфилов, писателката Виктория Бешлийска и други български творци.

Церемонията се провежда вече 31 години, а за четвърта поредна година е самостоятелна проява в Календара на културните събития на Столична община. Събитието ще бъде заснето и излъчено по Българската национална телевизия в дните около 24 май. Програмата съчетава различни жанрове – от класика до фолклор и хорово изкуство. На сцената ще се изявят Хорът на софийските момчета и младежи с диригент Александър Митев, млади таланти от Националното музикално училище "Любомир Пипков" в София, както и Академичният фолклорен хор от Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" с диригент Ваня Монева. Сценарист и водещ на вечерта по награждаването ще бъде оперната певица Гергана Николаева в партньорство с журналиста Симеон Иванов.

Предстои излъчването на 24-тия отличен – носител на наградата на слушателите на Радио "Класик А". Гласуването на уебсайта на медията продължава до 7 май 2026 г. включително.