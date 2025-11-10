МОН връчи за първи път нов вид престижни награди
©
"Съпричастни сме към каузата на отворената науката, защото е важно продуктите на научните изследвания да бъдат споделени с всички учени и е тъжно да остават скрити“, каза акад. Витанов преди да отличи победителите. Той пожела успех на изследователските екипи и ги поздрави, че са споделили своя труд и правят знанието достъпно, за да може то да се развива и надгражда.
Носител на първата награда за цялостен принос към отворената наука "ОРБИТ“ 2025 получи изследователски екип с ръководител проф. Десислава Панева-Маринова от Института по математика и информатика при Българската академия на науките за разработване и внедряване на дигитални библиотеки с отворен достъп за научни, образователни и обществени институции в България. През 2024-2025 г. екипът разработи и внедри дигиталните библиотеки на Университетската библиотека на Софийския университет и на Института по математика и информатика.
Специалната награда за прилагане на отворената наука "ОРБИТ“ 2025 получи изследователският екип на д-р Лили Грозданова, Исторически факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски“. Отличието е за разработката “Грешките като източник на знание: ACCSN 2.0", която разглежда разпространението и регистрирането на фалшификати на антични нумизматични предмети вместо оригинали в научно обращение, което води до исторически, социални и идентичностни деформации и до безкрайни грешки с непредвидими последици.
Отличието ще се връчва ежегодно и цели да насърчи прилагането на принципите на отворената и отговорна наука и иновации (Open and Responsible Research and Innovation – #ORRI) в българските университети и
научни организации, които през изминалата година бяха популяризирани от проекта ОРБИТ – Инкубатор за отворени научни изследвания по програма REINFORCING на Европейския съюз.
Наградният фонд е 2000 лв., като екипът, спечелил първата награда, получава 1500 лв. И двата отличени екипа получиха грамота и плакет.
Победителите се определят от жури с председател директорът на дирекция "Наука“ в МОН Янита Жеркова, в което влизат учени и преподаватели от висши училища и БАН и общественици. аградата се връчва на 10 ноември, който е Световен ден на науката за мир и развитие – инициатива на ЮНЕСКО, насочена към ролята на науката за устойчиво развитие и мирно общество.
Още по темата
/
Георг Георгиев: Усилията на България в областта на върховенството на правото и демокрацията са широко признати от международната общност
06.11
Желязков: Троицата на диалога - работодатели, синдикати и правителство, може да работи само в своята пълнота
05.11
Гуцанов: Нашите активни политики на пазара на труда дават приоритет на включването на групите в неравностойно положение
05.11
Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони, вече 800 училища са предпиели мерките по свое решение
03.11
Запрянов: Това, което извършва Българската армия преди 140 години, е исторически впечатляващо, защото го прави изключително с национални средства
03.11
Желязков: Подобряването на транспортната инфраструктура е показателно за възходящото развитие на страната ни
01.11
Правосъдният министър: България е постигнала значителен прогрес в усилията си за излизане от сивия списък за пране на пари
30.10
Още от категорията
/
Станислав Почекански: Условията, при които работят артистите у нас е болна тема, която винаги остава на заден план
04.11
Проф. Даниела Дженева, ФА "Тракия": Аплодисментите на публиката са най-голямата награда за нас
09.10
Никола Лаутлиев за "Международни фотографски срещи" в Пловдив: Аз търся: фотографията-документ, авторската интерпретация на живота на хората
08.10
Костадин Кисьов, РАМ-Пловдив: Построихме изнесено фондохранилище за каменни артефакти на Голямата могила
08.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Интересен празник е днес
08:24
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.