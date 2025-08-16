ЗАРЕЖДАНЕ...
Мадона празнува!
Мадона Луиз Вероника Чиконе е родена в Бей Сити, Мичиган, на 16 август 1958 г. Продажбите на албумите ѝ са оценени на стойност около 400 милиона долара, припомня "Аз жената". Има два брака зад гърба си, като първият е с актьора Шон Пен, а вторият с режисьора Гай Ричи. Майка е на две биологични деца и четири осиновени. Споделяме няколко любопитни факта за Мадона.
Нейният баща е от италиански произход, а майка ѝ е от френско-канадски. Тя умира през 1963 година след боледуване от рак на гърдата.
Като малка, Мадона мечтаела да стане балерина.
Мадона е третото от общо шест деца: Мартин, Антъни, Паула, Кристофър и Мелани. Тя е най-голямата дъщеря.
През 1984 година Мадона се превръща в международна звезда, благодарение на албума си "Like a Virgin“, който успява да стане и албум номер едно в Billboard 200.
Знаете ли, че през 1985 г., Penthouse и Playboy публикуват редица голи снимки на Мадона, направени в първите ѝ години след преместването ѝ в Ню Йорк?
След като завършва колеж през 1977 година, заминава за Ню Йорк само с 35 долара в джоба си. Преди да започне да се занимава с музика е работила на няколко места с ниско заплащане, включително е продавала и понички в известна закусвалня.
Знаете ли, че клипът към песента ѝ "Justify My Love“ бива забранен за излъчване по MTV?
