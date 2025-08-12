ЗАРЕЖДАНЕ...
Мадона призова папа Лъв XIV да посети Газа: Не мога да гледам как децата страдат
"Няма повече време за губене", призовава певицата.
Мадона е католичка. Тя отправи призива си с публикация в Instagram. В него написа:
"Ваше Светейшество. Умолявам ви да отидете в Газа и да занесете вашата светлина на палестинските деца преди да стане прекалено късно. Като майка, не мога да понеса да гледам как децата страдат. Децата са бъдещето на света и принадлежат на всички ни. Вие сте единственият, на когото не може да бъде отказан достъп в ивицата", написа тя.
Тя написа, че "политиката не може да предизвика промени", но "съзнанието - да".
Мадона направи призива си в деня на рождения ден на своя син Роко. Тя казва, че това е най-хубавият подарък, който е можела да му даде.
"Най-добрият подарък, който мога да му направя, е да помоля всеки да направи каквото може, за да спасим невинните деца от изстрелите в Газа", посочва световната звезда.
