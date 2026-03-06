“To the moon and back“ или казано на мой език "Обичам те от тук до Мелмак и обратно“. Често ме питат познати, непознати и приятели защо не показвам човека до себе си. Всъщност вие виждате почти всеки ден нашата любов в лицето на Елизабет. Така започна поста си в Instagram певицата Маги Джанаварова, явно принудена да даде обяснение за решението си да не показва публично своята половинка и баща на малката ѝ дъщеричка.Ето каква казва тя още с публикацията си, към която е добавила и няколко снимки:Мога да кажа само едно, няма лошо да не афишираш любовта в социалните мрежи или обратното. Любовта си е само за мен(нас) и засега смятам да си остане така. Празнувайте я без да се замисляте дали сте пропуснали да снимате перфектния момент заедно.А ние с моето картофче успяхме да си направим страхотни кадри.