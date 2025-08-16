ЗАРЕЖДАНЕ...
Маги Джанаварова е катастрофирала
© Фейсбук
Според разказа ѝ, тя е пътувала към хотел, когато на около пет километра от крайната цел друга кола не спира на знак "Стоп“ и удря нейния автомобил. "Нашата кола не е в движение, но най-важното е, че всички сме живи и здрави“, написа певицата.
В публикацията си Джанаварова направи и паралел с друг тежък инцидент, станал същата нощ в София, при който автомобил се вряза в автобус. Това я провокира да постави въпроса за масовата практика у нас шофьорски книжки да се придобиват по незаконен начин.
"Не вярвам този човек да е взел книжка по нормалния ред, имайки предвид, че за двете седмици след които я е получил, има 6 нарушения“, коментира певицата. Тя изрази надежда виновният да получи адекватна и ефективна присъда, макар и да призна, че загубеният човешки живот не може да бъде върнат. "Надявам се всички пострадали да се възстановят“, завършва съобщението си Маги Джанаварова, цитирана от Блиц.
