Маги Халваджиян учил за балетист
Юлия, която през юли ще стане на 82 години, е бивше балерина. Именно на сцената бъдещият й съпруг Бедрос Халваджиян, който бил актьор от кукления театър в родния Плевен, я видял за първо път. Гледал оперетата "Хубавата Елена" на Жан Офенбах и се влюбил в нея. Тогава Юлия, която все оформяла косата си в дълга черна плитка, била само на 19 години. Бащата на Бедрос обаче бил твърдо против във фамилията да влезе снаха българка. В стремежа си да го избегне, той даже водил сина си в различни градове в страната, където имало арменски общности, за да го запознава с млади арменки. Бедрос обаче устоял и въпреки неодобрението на татко си, не отстъпил от решението си, че ще се ожени тъкмо за Юлия.
През 1964 г. тя печели конкурса "Мис Бургас", когато с Бедрос отишли на първата си почивка на родното Черноморие. Бедрос записал Юлия за участничка в надпреварата, като й казал след това. Триумфът на Юлия обаче, както и целият конкурс, били снимани за кинопрегледа. Така доста хора разбрали коя е победителката. Родителите й също научили, а пък не знаели, че Юлия е на море с Бедрос.
След като се оженили, младите останали да живеят в Плевен.
Любопитна подробности е, че Маги бил разменено бебе, за щастие, съвсем за кратко. Малко след като го родила, майка му с нетърпение го гушнала. В този миг обаче Юлия осъзнала, че това не е нейният син. "Бях убедена, защото го бях сънувала", казвала е тя при една от редките си медийни изяви със сина си.
В съня и Маги имал буйна коса. Юлия веднага казала медицинските сестри и лекарите, които след първоначалното отричане, решили да проверят. Сравнили гривните на майката и на детето и установили, че права. Веднага й донесли малкия Маги.
Бедрос бил куклен актьор, а Юлия преподавала класически балет. Професионалните им занимания и това, че самите те са хора на изкуството, осигурило артистичната среда, в която синовете им Маги и Бедрос израснали.
Връщайки се към детството си, Маги винаги е изтъквал и любовта, в която с брат му са израснали. Родителите им се обичали много, винаги били задружни и когато пораснали, братята се стремели да повтарят модела и в своите семейства.
Малцина знаят, че Маги учил в балетно училище, в което завършил 4,5 и 6 клас. Майка му го насочила, тъй като видяла колко е артистичен. След това, едва на 14 години, Маги кандидатствал в цирковото училище в Москва, в което учил до 19-годишна възраст. Междувременно, родителите му и брат му вече се били установили Италия. Бедрос и Юлия имали свое представление, което изнасяли пред тамошна публика. Преди това семейството живеело в София, след като известно време прекарало и морската столица. Когато завършил цирковото училище, Маги изкарал казарма, след което най-после се присъединил към семейството си Италия.
Бил млад, щастлив, окрилен от необятните възможности, което предопределило до голяма степен и интересите, и бъдещата реализация на братята. Бедрос все измислял фантастични истории и песни, в които Маги Магейоро, чийто прототип, разбира се, е синът Маги, бил смел герой и защитник на добрите хора. Правел и фокуси. Този подход подхранвал фантазията на сина му, а и вярата, че може да направи всичко което поиска. И днес Маги все повтаря, че няма невъзможни неща, пише "Минаха години".
Смятал да съчетава образованието си с търговия, към която вече се бил насочили съдружие с приятел. Неочакваната загуба на Бедрос Халваджиян преобърнала тези планове, както и живота на цялото семейство, Той си отишъл от този свят от инфаркт на 51 години. Случило се две седмици, след като големият му син се завърнал в семейството. Маги е споделял, че трябвало да порасне много бързо. Осъзнал, че трябва да се стегне и да помага на семейството си: Ако мислиш и работиш, ще живееш добре, казвал си младият Халваджиян. Освен за себе си, той бил загрижени за майка си, и за брат си, който тогава бил на 14, ученик в Италия.
Така че бъдещият продуцент още тогава започнал да проявява самоинициатива в бизнеса. Майка му Юлия пък работела неуморно като преподавател по класически балет, за да подпомага семейния бюджет.
Скоро след смъртта на Бедрос, Маги станал млад баща. С Кремена се запознали в България, но се събрали в Италия. Маги заминал пръв. По-късно бъдещата му жена пристигнала с родителите си. Баща й Людмил Дешев - известният диригент на Софийската опера, пътувал с оркестъра по турнета, като Кремена, която завършила музикалното училище, свирела на виолончело.
Любопитна подробност е, че когато Бедрос, който е кръстен на дядо си, се родил, получил в болницата гривничка с номер 24. На 24 февруари пък починал дядо Бедрос Халваджиян. Маги е казвал, че не вярва в съдба, предсказания и предзнаменования, определял се е като прагматичен човек. В същото време не вярва и, че има случайни неща. Още повече, когато видял числото 24 на гривната на сина си и прозрял за странното съвпадение.
И все пак Маги винаги е бил здраво стъпил на земята. Казвал е, че какво то си направиш, това ще е. Майка му пък проявявала интерес към гледане на кафе и карти, даже била склонна да вярва на предсказания. В същото време и тя била прагматичен човек. И мислела и за бъдещето. В светските среди се говори, че Юлия, която работела дълги години в Италия, винаги е била изрядна в плащаното на осигуровките си. В резултат днес взимала висока пенсия, с която си живеела безгрижно в страната.
Юлия е и телевизионер, почти професионален като синовете си. Следи предавания, дава аргументирано мнение, като често даже критикува наследниците си. Един ден тя се обадила на Маги и му казала да си пусне една от италианските телевизия, за да види ново предаване. Юлия била убедена, че ако Маги го пренесе в родния ефир, ще има голям успех. Продуцентът пуснал посочения италиански канал и гледал епизод от първи сезон на шоуто за имитации "Като две капки вода".
15:38
