Юлия - майката на Маги и Джуди Халваджиян, никога не се в набивала на очи, но винаги в имала огромно влияние над синовете си. Тримата са изключително заблудени, което се задълбочило особено след спонтанната загуба на главата на семейството Бедрос Халваджиян, който починал от инфаркт на 51 години. Това че живее в Италия, не пречело на госпожата да е освосведомена за всичко, което се случва с всеки член на голямата фамилия.Юлия, която през юли ще стане на 82 години, е бивше балерина. Именно на сцената бъдещият й съпруг Бедрос Халваджиян, който бил актьор от кукления театър в родния Плевен, я видял за първо път. Гледал оперетата "Хубавата Елена" на Жан Офенбах и се влюбил в нея. Тогава Юлия, която все оформяла косата си в дълга черна плитка, била само на 19 години. Бащата на Бедрос обаче бил твърдо против във фамилията да влезе снаха българка. В стремежа си да го избегне, той даже водил сина си в различни градове в страната, където имало арменски общности, за да го запознава с млади арменки. Бедрос обаче устоял и въпреки неодобрението на татко си, не отстъпил от решението си, че ще се ожени тъкмо за Юлия.През 1964 г. тя печели конкурса "Мис Бургас", когато с Бедрос отишли на първата си почивка на родното Черноморие. Бедрос записал Юлия за участничка в надпреварата, като й казал след това. Триумфът на Юлия обаче, както и целият конкурс, били снимани за кинопрегледа. Така доста хора разбрали коя е победителката. Родителите й също научили, а пък не знаели, че Юлия е на море с Бедрос.След като се оженили, младите останали да живеят в Плевен.Любопитна подробности е, че Маги бил разменено бебе, за щастие, съвсем за кратко. Малко след като го родила, майка му с нетърпение го гушнала. В този миг обаче Юлия осъзнала, че това не е нейният син. "Бях убедена, защото го бях сънувала", казвала е тя при една от редките си медийни изяви със сина си.В съня и Маги имал буйна коса. Юлия веднага казала медицинските сестри и лекарите, които след първоначалното отричане, решили да проверят. Сравнили гривните на майката и на детето и установили, че права. Веднага й донесли малкия Маги.Бедрос бил куклен актьор, а Юлия преподавала класически балет. Професионалните им занимания и това, че самите те са хора на изкуството, осигурило артистичната среда, в която синовете им Маги и Бедрос израснали.Връщайки се към детството си, Маги винаги е изтъквал и любовта, в която с брат му са израснали. Родителите им се обичали много, винаги били задружни и когато пораснали, братята се стремели да повтарят модела и в своите семейства.Малцина знаят, че Маги учил в балетно училище, в което завършил 4,5 и 6 клас. Майка му го насочила, тъй като видяла колко е артистичен. След това, едва на 14 години, Маги кандидатствал в цирковото училище в Москва, в което учил до 19-годишна възраст. Междувременно, родителите му и брат му вече се били установили Италия. Бедрос и Юлия имали свое представление, което изнасяли пред тамошна публика. Преди това семейството живеело в София, след като известно време прекарало и морската столица. Когато завършил цирковото училище, Маги изкарал казарма, след което най-после се присъединил към семейството си Италия.Бил млад, щастлив, окрилен от необятните възможности, което предопределило до голяма степен и интересите, и бъдещата реализация на братята. Бедрос все измислял фантастични истории и песни, в които Маги Магейоро, чийто прототип, разбира се, е синът Маги, бил смел герой и защитник на добрите хора. Правел и фокуси. Този подход подхранвал фантазията на сина му, а и вярата, че може да направи всичко което поиска. И днес Маги все повтаря, че няма невъзможни неща, пише "Минаха години".Смятал да съчетава образованието си с търговия, към която вече се бил насочили съдружие с приятел. Неочакваната загуба на Бедрос Халваджиян преобърнала тези планове, както и живота на цялото семейство, Той си отишъл от този свят от инфаркт на 51 години. Случило се две седмици, след като големият му син се завърнал в семейството. Маги е споделял, че трябвало да порасне много бързо. Осъзнал, че трябва да се стегне и да помага на семейството си: Ако мислиш и работиш, ще живееш добре, казвал си младият Халваджиян. Освен за себе си, той бил загрижени за майка си, и за брат си, който тогава бил на 14, ученик в Италия.Така че бъдещият продуцент още тогава започнал да проявява самоинициатива в бизнеса. Майка му Юлия пък работела неуморно като преподавател по класически балет, за да подпомага семейния бюджет.Скоро след смъртта на Бедрос, Маги станал млад баща. С Кремена се запознали в България, но се събрали в Италия. Маги заминал пръв. По-късно бъдещата му жена пристигнала с родителите си. Баща й Людмил Дешев - известният диригент на Софийската опера, пътувал с оркестъра по турнета, като Кремена, която завършила музикалното училище, свирела на виолончело.Любопитна подробност е, че когато Бедрос, който е кръстен на дядо си, се родил, получил в болницата гривничка с номер 24. На 24 февруари пък починал дядо Бедрос Халваджиян. Маги е казвал, че не вярва в съдба, предсказания и предзнаменования, определял се е като прагматичен човек. В същото време не вярва и, че има случайни неща. Още повече, когато видял числото 24 на гривната на сина си и прозрял за странното съвпадение.И все пак Маги винаги е бил здраво стъпил на земята. Казвал е, че какво то си направиш, това ще е. Майка му пък проявявала интерес към гледане на кафе и карти, даже била склонна да вярва на предсказания. В същото време и тя била прагматичен човек. И мислела и за бъдещето. В светските среди се говори, че Юлия, която работела дълги години в Италия, винаги е била изрядна в плащаното на осигуровките си. В резултат днес взимала висока пенсия, с която си живеела безгрижно в страната.Юлия е и телевизионер, почти професионален като синовете си. Следи предавания, дава аргументирано мнение, като често даже критикува наследниците си. Един ден тя се обадила на Маги и му казала да си пусне една от италианските телевизия, за да види ново предаване. Юлия била убедена, че ако Маги го пренесе в родния ефир, ще има голям успех. Продуцентът пуснал посочения италиански канал и гледал епизод от първи сезон на шоуто за имитации "Като две капки вода".