Маги Томова: Не всички са киселяци
Поводът е издаването на нов задграничен паспорт, тъй като старият ѝ е изтекъл, като уточни, че документът е бил перфориран заради все още валидна американска виза.
"Обикновено винаги се оплакваме от институциите и служителите, които работят в тях. Колко са кисели, колко са неучтиви, колко са невнимателни. А някак си сме свикнали да хейтим", каза тя и добави: "Искам да похваля всички, които бяха в паспортната служба тук на "Мария Луиза", защото бяха супер внимателни, много учтиви, помогнаха ми с всичко, което трябваше да се направи. Не всички са киселяци. И не трябва само да хейтим".
