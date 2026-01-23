Ергенката Маги Томова реши са сподели своя последен опит от посещение в институция. Вместо обаче да се оплаче тя поздрави служителите от паспортна служба за професионализма и добре свършената работа.Поводът е издаването на нов задграничен паспорт, тъй като старият ѝ е изтекъл, като уточни, че документът е бил перфориран заради все още валидна американска виза."Обикновено винаги се оплакваме от институциите и служителите, които работят в тях. Колко са кисели, колко са неучтиви, колко са невнимателни. А някак си сме свикнали да хейтим", каза тя и добави: "Искам да похваля всички, които бяха в паспортната служба тук на "Мария Луиза", защото бяха супер внимателни, много учтиви, помогнаха ми с всичко, което трябваше да се направи. Не всички са киселяци. И не трябва само да хейтим".