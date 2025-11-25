Сподели close
Комедийно шоу с фокуси, което се превръща в истинско преживяване, радващо деца от всички възрасти. Това не е просто програма, а малко вълшебно пътешествие, в което фокусите се смесват с театър, музика и истински герои от приказките.

Мики Маус посреща децата с танци, Дядо Коледа пристига със своето коледно настроение, а по пътя ще се появяват и други любими персонажи, които ще направят сцената още по-цветна.

Шоуто е създадено за деца и родители, които искат да преживеят нещо различно през празничния сезон. Всеки номер е подбран така, че да изненада, разсмее и запали въображението.

Меджик Марио води публиката през динамични фокуси, забавни моменти и интерактивни игри, които превръщат зрителите в част от магията.

Очаква Ви час и половина чисто настроение, топлина и празничен дух.

Идеално за семейства, училищни групи и всички, които искат да се потопят в магията на Коледа във Варна.

Билети в ePayGO, касите на EasyPay, касата и онлайн на ФКЦ.

На 10.12.2025 год. - Фестивален и Конгресен Център Варна (Зала 2 - зала "Европа")

Заповядайте !

ePayGO:

Билети за Първо шоу от 15:00 часа:

https://epaygo.bg/3913022145

Билети за Второ шоу от 19:00 часа:

https://epaygo.bg/8481012758

ФКЦ:

!!! Специално Black Friday намаление – 30% отстъпка!

Закупете своя билет до 29 ноември от ePayGO или на каса на EasyPay, използвайте промо код: MAGIC и се възползвайте от 30% отстъпка на билетите.

Побързайте, ограничено време. Само до 29.11.2025 год. - 30% намаление