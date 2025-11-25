Magic Show Mario пристига във Варна с най-веселото си празнично шоу
©
Мики Маус посреща децата с танци, Дядо Коледа пристига със своето коледно настроение, а по пътя ще се появяват и други любими персонажи, които ще направят сцената още по-цветна.
Шоуто е създадено за деца и родители, които искат да преживеят нещо различно през празничния сезон. Всеки номер е подбран така, че да изненада, разсмее и запали въображението.
Меджик Марио води публиката през динамични фокуси, забавни моменти и интерактивни игри, които превръщат зрителите в част от магията.
Очаква Ви час и половина чисто настроение, топлина и празничен дух.
Идеално за семейства, училищни групи и всички, които искат да се потопят в магията на Коледа във Варна.
Билети в ePayGO, касите на EasyPay, касата и онлайн на ФКЦ.
На 10.12.2025 год. - Фестивален и Конгресен Център Варна (Зала 2 - зала "Европа")
Заповядайте !
ePayGO:
Билети за Първо шоу от 15:00 часа:
https://epaygo.bg/3913022145
Билети за Второ шоу от 19:00 часа:
https://epaygo.bg/8481012758
ФКЦ:
https://fccvarna.bg/СЃСЉР±РёС‚РёРµ/magic-show-mario
!!! Специално Black Friday намаление – 30% отстъпка!
Закупете своя билет до 29 ноември от ePayGO или на каса на EasyPay, използвайте промо код: MAGIC и се възползвайте от 30% отстъпка на билетите.
Побързайте, ограничено време. Само до 29.11.2025 год. - 30% намаление
Още от категорията
/
Почина легендарен актьор
24.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
В мрачния сезон: Лекари съветват да приемаме като добавка "слънче...
17:28 / 24.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.