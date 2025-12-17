Всички помним финалистката от "Ергенът" 3 - Магдалена Томова, която заедно с Надежда, остана да чака Алек Младенов да се появи и да избере между двете, което така и не се случи. Но както се казва - "за всеки влак си има пътници", а Маги очевидно е поела на романтично пътешествие. Самата тя обаче призна, че все още изпитва страх да признае, че в момента се чувства добре в новата си връзка. Затова и крие името на мъжа до себе си."Чувствам се много добре, спокойно", заяви тя пред Евгения Джаферович във видео, публикувано в Instagram.Слуховете водят към КалоянБлондинката за първи път реши да издаде някои подробности за новата си връзка, като обаче отказва да разкрие името на мъжа, който я прави щастлива."Щом имам порив да готвя, да се доказвам като домакиня и ми е приятно да го правя...", сподели Маги радостта си от времето с новия си любим."Причината да не искам да кажа кой е човекът е първо, че отношенията са ни прекалено отскоро. Към този момент всичко изглежда супер перфектно - отношенията ни се развиват наистина много гладко.", откровена е тя.Припомняме, че от известно време онлайн се носят слухове, че след раздялата на Калоян и Габриела от "Ергенът: Любов в рая", той е започнал да се вижда с Томова. Описанието на Маги за въпросния мистериозен мъж напомня именно на характера на Калоян."Той е много разбран и много ми влиза в положението за всяко нещо. Той е супер спокоен, докато аз съм много по-емоционална, първична, с къс фитил съм - бързо паля, и той е човекът, който ме балансира. Доста често ме кара да се замисля за реакциите ми."Дали е просто съвпадение или лек намек, че именно Калоян е откраднал сърцето на миската, остава загадка, тъй като тя не потвърждава това, а участникът в "Ергенът: Любов в рая" не е коментирал дали отново е открил любовта.Маги подчерта, че е хубаво да имаш човек до себе си, който да ти помага с ежедневните дейности, като например да изведе кучета на разходка, пише actualno.