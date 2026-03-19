Майка му го изоставя преди 7 години на съседката, Мария Силвестър преобръща живота му
Историята на малкия Илиян е разтърсваща и е доказателство, че кръвната връзка не е мярката за семейство. Преди 7 години майка му заминава на работа в Гърция и го оставя "временно“ на съседите си – леля Блага и нейния съпруг. Това гостуване продължава и до днес, като след смъртта на дядото, възрастната жена и момчето остават сами в стара кирпичена къща.
Бригадата е изправена пред почти невъзможна задача – да изгради баня и тоалетна в дом, където такива никога не са съществували, тук се включват и рекорден брой доброволци, които помагат на екипа.
Малкият Илиян трогва екипа на предаването с единствената си молба – да запазят библиотеката му по време на големия ремонт.
Въпреки мизерията и липсата на елементарни удобства, 11-годишното дете впечатлява с любопитство към света и широка усмивка, която ще се превърне в основен двигател за Мария и нейните момчета.
Още по темата
Още от категорията
