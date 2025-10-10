ЗАРЕЖДАНЕ...
Майката на Ана-Шермин не й отстъпва по красота
©
Дамата се казва Татяна Димитрова. Тя се грижи за Шермин в родния Ловеч до 10-тата ѝ година. После се омъжва за евреин и се местят в Израел. В профилите си жената не споделя много информация за себе си. Подчертава, че е българка, която живее в Израел, и горда майка. На рождения си ден, разбира се, е в компанията на провокативната си дъщеря.
Кадрите на Татяна показват, че умее да се грижи за външния си вид и не се оставя на следите на времето. Ана-Шермин, от своя страна, също е в редиците на поддържаните жени, макар и корекциите ѝ понякога да са прекалени. Мнозинството не одобрява толкова тунинг и като цяло се дразни от изкуствените коси, зъби, устни, гърди и прочие, пише "България Днес".
Още по темата
/
Рок звезда катастрофира
09.10
Още от категорията
/
Силвена Роу от Пловдив: 70% от младите в България имат инсулинова резистентност, без дори да го знаят
08:39
Експерт: Някои българи инвестират по 200 евро, други инвестират милиони евро в злато, а среброто поскъпва по-бързо и от златото
09.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ралица Паскалева издаде победителя в "Игри на волята"!
19:52 / 09.10.2025
Даниела за връзката на Мартин и Йоана: Нали знаете кой се страхув...
14:50 / 09.10.2025
Експерт: Някои българи инвестират по 200 евро, други инвестират м...
15:35 / 09.10.2025
Празник е! Почитаме паметта на голям апостол!
07:21 / 09.10.2025
Голям късмет през днешния ден, кои са избраните?
07:20 / 09.10.2025
Как да вкараме климатика в режим готовност за зимата?
07:21 / 09.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.