Красимира Демирова и Рая Пеева влязоха като един участник в звездния отбор на "Кухнята на Ада“. Майка и дъщеря са рамо до рамо, както бяха и в предаването на Би Ти Ви "Кажи честно“. След като медията се отказа да пусне нов сезон на шоуто, двете приеха предложението на Нова телевизия и сега трябва да свикват с крясъците на шеф Ангелов. Любопитното е, че макар да имат опит в кухнята, актрисите никога не са готвили заедно. В риалитито обаче нямат друг избор. Трябва да се съобразяват една с друга. Определено ще им е трудно, тъй като и двете са бомба от емоции, пише "Филтър“."Ние сме нещо много повече от майка и дъщеря, много повече от приятелки — категорична е Красимира Демирова. - Сродни души сме, доверяваме се една на друга, а и аз на много неща се уча от Рая. Тя ми е коректив.“Самата Красимира никога няма да забрави как в един период от живота си е била едновременно и майка, и баща на Рая, тъй като съпругът й Пейо Пеев от група "Спринт“ работил 11 години в Южна Корея. За щастие, дъщеря й била кротка до един период. След това започнала да организира съучениците си да бягат от часовете, да пуши в двора на училището и Красимира я привиквали да й правят забележки. Като всеки родител тя имала трудни моменти, но дъщеря й никога не е била проблемна, непослушна или да бяга от вкъщи."Имам майка за пример! - откровена е Рая. - Тя наистина е моят най-добър приятел, както и най-големият ми критик. Ако не ме хареса в някое представление, направо може да ме съсипе. Понякога ми идва да й откъсна главата, но толкова много я обичам, че няма да го направя. Приемам думите й като градивна критика. Тя е много различна от всички майки, с които съм се запознавала. Има младежки дух и всичките ми приятели я обожават. Харизматична и сладкодумие е.Красимира не крие, че била против Рая да кандидатства в НАТФИЗ. А причината е прозаична - добре знае колко е тежка актьорската професия и колко много късмет трябва, за да успееш в нея. Освен това пазарът в България е изключително малък и има страшно много актьори."Рая е голяма късметлийка, че още във втори курс взе награда "Икар“ за изгряваща звезда, веднага като завърши, пък игра във филма за Леа Иванова "Пеещите обувки“ - хвали я майка й. - Това ме кара да съм спокойна, тъй като виждам, че птичето на късмета е кацнало на рамото й. Радвам се, че аз я заведох на първия кастинг за игрален филм "Пистолет, куфар и три смърдящи варела“. Тя тогава работеше като сервитьорка в столично заведение и точно преди кастинга ги накарали да боядисват оградата. Казах й да хвърли четката и веднага да отива на пробните снимки, защото режисьорът ми описа главната героиня и тя беше точно копие на дъщеря ми. Рая се яви на кастинга, а на следващия ден й казаха, че е избрана. Във филма играхме заедно - аз изпълнявах ролята на нейна майка“.Уви, съдбата изправя двете пред жестоко изпитание. Преди години лекарите откриват в мозъка на Красимира аневризма. Налага се операция. А тя самата е между живота и смъртта."Вярвах, че ще оцелея, и не се страхувах - откровена е Демирова. - Отдавна не се страхувам от нищо. Разбрах, че това е безсмислено и страшна загуба на енергия, която може да ти е полезна за други неща в живота, от които да имаш позитиви. Когато влизах да ме оперират, казах на съпруга ми и на дъщеря ми: "Вие сте последните хора, които виждам преди операцията, и искам да сте първите, които ще видя, като изляза от упойката!“. При мен нямаше АКО, защото бях сигурна, че ще оцелея.След операцията имах лека загуба на памет, но знаете, че мозъкът е мускул, който се тренира, и започнах да уча наизуст текстове - проза и поезия. До ден днешен съм добре, а и докторът ми каза: "На всички, които твърдят, че имаш бръмбари в главата, може да ги успокоиш, че нямаш - аз проверих!“."Това беше един от най-тежките ми моменти, да не кажа - най-тежкият в моя съзнателен живот - категорична е Рая. - Тогава завършвах четвърти курс в НАТФИЗ. Не можех да мисля за нищо друго освен за мама. Много вярваща съм и съм се молила на Господ постоянно. Не исках да я губя. Докато чакахме с баща ми да приключи операцията, чувствах, че това са най-дългите часове в живота ми. На никого не пожелавам да преживее подобно нещо. Беше трудно, но го преодоляхме. Радвам се, че сега мама е жива и здрава. А и е в изключителна кондиция и на духа, и на физиката“.Днес всичко това е зад гърба им, а Красимира вече иска да се радва на внуци. Дори се шегува, че ако Рая продължава да се бави, тя ще си ги роди. Дъщерята, която от години е сериозно обвързана с Явор Бахаров, пък засега не говори по този въпрос, защото това си е Божа работа.