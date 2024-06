Майли Сайръс се възмути: Къде по дяволите бях аз?

© През месец февруари тази година Майли Сайръс успя най-сетне да спечели първата си награда Грами. Това се случи благодарение на парчето ѝ "Flowers".



Успехът и статуетката не бяха изненадващи, по-изненадващ бе фактът, че досега 31-годишната изпълнителка не бе удостоявана с тази чест. А това е нещо, което самата тя не разбира.



В интервю за W Magazine Сайръс казва, че не иска да влиза в противоречия, но прави музика от почти 20 години и едва сега за първи път я взимат насериозно на наградите Грами.



"Трудно ми беше да разбера какви са критериите им, защото ако искаме да говорим за статистика и числа, тогава къде, по дяволите, бях аз? И ако искаме да говорим за влияние върху културата, тогава къде, по дяволите, бях аз?", възмущава се Майли Сайръс.



Изпълнителката държи да отбележи, че в размишленията ѝ не става дума за арогантност, защото тя се гордее със себе си и всичко, което е постигнала. Големият пробив на Сайръс дойде през 2006 г., когато 12-годишна тя получи ролята на Хана Монтана в сериала на Disney.



Паралелно с това стартира и музикалната си кариера, а през 2013 г. скъса с образа си на добро момиче с пускането на песни като "We Can't Stop" и "Wrecking Ball", които са част от провокативния ѝ албум Bangerz, пише Page Six.