Как се казва култовото варненско заведение на Крайбрежната алея - CUBO или СИВО?Повечето варненци знаят, че това заведение носи името CUBO (кубо), но за българи, дошли от други места или такива, които живеят и работят в чужбина и смятат, че у нас се изписва на кирилица то е СИВО (сиво).Но е странно, когато някой каже: Хайде на по питие в сиво, то варненецът ще се пули и мига на парцали.Подобен е и случаят с друго варненско или поне тръгнало от Варна заведение - Хепи. За нас - варненци, то винаги ще е Хепи, но има и хора, които са от други места, и четат буквите на кирилица и така от хепи става НАРУ.