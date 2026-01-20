Макс Баклаян: 2026 ще бъде годината на среброто – котировките преминаха 90 долара за тройунция
©
Ситуацията напомня ценовите рекорди от 1980 г., когато среброто достига 55–59 долара за унция – почти двойно поскъпване за година при около 60% ръст в цената на златото. Исторически среброто винаги е "настигащо“ златото, но с много по-висока скорост. При предишния пик златото утроява цената си, докато среброто поскъпва над седем пъти.
Коригирано с инфлацията, върхът от 80-те години отговаря на около 190 долара за унция в днешни пари, което означава, че среброто все още не е достигнало предишния си реален максимум. За сравнение, златото вече премина този етап през 2024 г. и продължи към сегашните си рекордни нива.
Една от основните причини за по-рязкото движение при среброто е малкият размер на пазара. Общата стойност на инвестиционното сребро се оценява на около 200 млрд. долара, докато пазарът на злато е в трилиони. Допълнително, за разлика от златото, среброто има широко индустриално приложение – във фотоволтаици, електромобили, електронни чипове, енергетика и инфраструктурата на изкуствения интелект.
В същото време предлагането изостава. Пазарът е в дефицит пета поредна година, със сумарен недостиг от около 820 млн. унции, а глобалният добив расте с едва 1% годишно, което прави пазара структурно нееластичен.
"Цената на среброто следва исторически тази на златото в съотношение 15:1, което значи че е напълно възможно в следващите до 5 години да видим цена на среброто от поне 300 долара “, коментира от Tavex.
Още от категорията
/
Проф. Рачев: Това е последното "издишане" на антициклона, който обуславяше мразовито време, започва затопляне
08:50
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
4 зодии привличат много пари в понеделник сутрин
08:44 / 19.01.2026
Синоптик: Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне нап...
08:23 / 19.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.