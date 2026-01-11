Доста противоречиви мнения има за най-новия български сериал по книгата на Васил Попов - "Мамник". Едни хора го разкритикуваха, други го харесаха. Ето обаче какво споделят от филмовата продукция:С безпрецедентен интерес и рекорд – прожекции в пет зали за една вечер – бе представен новият български сериал "Мамник“, екранизация по едноименния роман на Васил Попов. Премиерата събра звезден състав и ВИП публика, а събитието се превърна в една от най-обсъжданите кино-вечери у нас.По червения килим дефилираха десетки известни лица, сред които Китодар Тодоров, Ваня Щерева, Параскева Джукелова, Ева Тепавичарова, Михаела Филева, Ути Бъчваров, Ники Кънчев, Къци Вапцаров, Хилда Казасян, продуцентът на първото у нас риалити с печалба "Супер шоу "Невада" - Димитър Станчев с чаровната си съпруга Ася, която е бивше "момиче на късмета", и още много имена от киното и сцената.Продуцентът Магърдич Халваджиян също бе сред най-коментираните фигури на вечерта. Редом до него бяха и най-близките му - съпругата му Кремена, синът им Бебо с жена си, майка му, която бе видимо развълнувана в унисон с всички присъстващи.Истинската изненада обаче дойде зад кадър. Оказа се, че режисьорът Виктор Божинов и операторът Силвестър Йорданов са живели в старческия дом в Трън, за да усетят максимално атмосферата на мястото, където се развива действието. Решение, което показва докъде стига отдадеността към автентичността. И най-вече какво се получава, когато личното желание да се потопиш в един различен свят, дори и за малко, се преплете с железния професионализъм.Сюжетът на "Мамник" се развива в измисленото трънско село Вракола, където митично същество стои зад поредица от зловещи убийства. Младата актриса Екатерина Лазаревска впечатли, както с играта си, така и с елегантната си визия, а появата на утвърдени имена обещава силни следващи епизоди.