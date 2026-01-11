"Мамник" от "Осанна" до "Разпни го"
©
С безпрецедентен интерес и рекорд – прожекции в пет зали за една вечер – бе представен новият български сериал "Мамник“, екранизация по едноименния роман на Васил Попов. Премиерата събра звезден състав и ВИП публика, а събитието се превърна в една от най-обсъжданите кино-вечери у нас.
По червения килим дефилираха десетки известни лица, сред които Китодар Тодоров, Ваня Щерева, Параскева Джукелова, Ева Тепавичарова, Михаела Филева, Ути Бъчваров, Ники Кънчев, Къци Вапцаров, Хилда Казасян, продуцентът на първото у нас риалити с печалба "Супер шоу "Невада" - Димитър Станчев с чаровната си съпруга Ася, която е бивше "момиче на късмета", и още много имена от киното и сцената.
Продуцентът Магърдич Халваджиян също бе сред най-коментираните фигури на вечерта. Редом до него бяха и най-близките му - съпругата му Кремена, синът им Бебо с жена си, майка му, която бе видимо развълнувана в унисон с всички присъстващи.
Истинската изненада обаче дойде зад кадър. Оказа се, че режисьорът Виктор Божинов и операторът Силвестър Йорданов са живели в старческия дом в Трън, за да усетят максимално атмосферата на мястото, където се развива действието. Решение, което показва докъде стига отдадеността към автентичността. И най-вече какво се получава, когато личното желание да се потопиш в един различен свят, дори и за малко, се преплете с железния професионализъм.
Сюжетът на "Мамник" се развива в измисленото трънско село Вракола, където митично същество стои зад поредица от зловещи убийства. Младата актриса Екатерина Лазаревска впечатли, както с играта си, така и с елегантната си визия, а появата на утвърдени имена обещава силни следващи епизоди.
Още по темата
/
Азис: Ще се омъжвам!
09.01
Реклама
Още от категорията
/
Писателят Марин Трошанов: Поредицата "Аватар" успешно комбинира човешката фантазия с технологиите на филмовото зрелище
19.12
Той е новият Джеймс Бонд
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актьорът Джан Яман е задържан в Истанбул при операция срещу употр...
20:58 / 10.01.2026
Впечатлението, че всички виждаме едно и също по новините е илюзия...
08:59 / 10.01.2026
Много си приличат: Внимавайте, когато ви изсипят шепа ресто в маг...
08:57 / 10.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.