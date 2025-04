Манита Вартан, "Best of Plovdiv Awards 2025": Правя всичко с душа и любов

© Фейсбук Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" на Радио "Фокус" с Манита Вартан, организатор на “Best of Plovdiv Awards 2025".



От колко време се раздават тези награди в Пловдив и как става излъчването на победителите в отделните категории?



По принцип тези награди са резултат от моята работа дотук в София и в много подобни агенции за организиране на събития в София. В столицата много често различни организации правят подобни проекти, които са насочени към популяризиране на хора успели в някаква сфера на работа. Идеята ми като "Мисис България“ и "Мисис Европа“, и като кореняк пловдивчанка беше аз да използвам моята позиция в обществото, като направя това нещо и в нашия град, тъй като град Пловдив дори е на много по-високо културно ниво от София, тъй като ние сме и Европейска столица на културата. Аз съм "Мисис Европа“ – то просто от само себе си се нареждат нещата, разбирате ли?



И винаги съм искала да работя за Пловдив и за моя роден град, и затова вече втора година го правя това нещо, като миналата година бях в проекта със софиянци, но тази година е изцяло пловдивска организацията.



Вече сте взели правата?



Да.



Добре, този сезон колко награди и колко отличия раздадохте?



33 награди раздадохме в навечерието на Великден. И може би числото 33 не е случайно – знаете, че Христос е бил на 33 години всъщност. Някак си съвпаднаха нещата и аз го приемам като някакъв знак, че тепърва нашата голяма заявка, която направихме, ще се развие. Зад този проект заставам аз като титуляр. Искам да ви кажа, че вероятно ще се навъдят и плагиати, но аз съм човекът, който поставя началото в града за подобен тип ивент.



И ще държите на чистотата на този бранд, така да се каже. Какви хора отличавате, какви са категориите, да изброим някои?



Имаме категории медицина, бизнес, изкуство, култура, образование, шоу бизнес, мода, бюти индустрия. Журналистика имаме, пиар. Потърсили сме есенцията на града. Просто за нас всяка една професия е ценна. И сме се погрижили да намерим най-добрите във всички възможни области.



Чудесно е, че сте го направили и доколкото разбрах, церемонията е била блестяща, подобаваща за такива награди.



Беше посетена от около 300 души, толкова бяха във залата. Също така имаше 4 модни ревюта, 20 модела от пловдивска модна агенция. Просто идеята ми беше акцентът да е Пловдив. Самите статуетки са бутиково изработени с емблеми на града.



Вероятно работите с екип, защото организацията на такова нещо изисква огромен труд?



По принцип нищо не се е случило без мен. Аз съм главата на нещата. Сега, не мога да кажа, че няма хора около мен, но всеки един детайл лично аз съм изработила. Държа да го кажа, защото наистина много труд положих. От януари месец го разработвам събитието.



Около мен има 4 човека, на които много държа, които много ми помагат, и така във времето ще се видят тези момичета.



А как излъчвате хората, които да отличите? С някакво допитване ли става?



Да, с допитване и с препоръка. Аз откривам времето за номинации, след което ми звънят, търсят ме хора. Ние статуетките ги даваме по заслуги. Всички тези хора са препоръчани. След което сме разгледали биографиите, и така.



Разбирам, че Вие организирате много инициативи и конкурси за деца. Също така имате много талантливо дете. Кажете малко повече за тази Ви дейност!



Да, като се замисля, 6 проекта до тук осъществявам за талантливи деца от 2022 година насам. От годината, в която спечелих първата ми титла "Мисис България Интернешънъл“ съм осъществила няколко конкурса за талантливи деца, а също така и два големи концерта, единият от които беше в Историческия музей на град Пловдив, с помощта на Община Пловдив, за който също така получихме и поздравителен адрес за таи родолюбива кауза от Кабинета на президента, от г-н Гълъб Донев. Защото ние освен, че ги показваме тези деца-таланти, се стараем те да прославят и българското. Набляга се на българската музика, на народното творчество и така.



Как намирате време за всичко това и Вие самата да участвате в конкурси? Трудно ли се съчетават нещата?



Трудно е, но когато това ти доставя удоволствие и го правиш искрено, чистосърдечно, и в дъното на нещата не стоят лични интереси, и с Божията помощ, както се казва, нещата се получават.



Какво замислите за бъдеще? Ще продължавате вероятно, защото то е във Вас явно?



Да, разбира се. Сега ми предстои скоро, отново в град Пловдив ще има конкурс за красота на 14 май. Също така есента ще има предколедно или есенно, още не се знае, в зависимост от ангажиментите ми, издание на Best of Plovdiv Awards отново, тъй като ние успяхме да излъчим 33 статуетки, но хората, които се свързват с нас, са много. И истината е, че Пловдив има много с кого да се гордее. Просто нямаше как да го направим да са повече, тъй като "Оскарите“ са 4-часова церемония, но няма как да го направим това нещо толкова дълго и ние. Така че ще има второ издание наесен. А на мен ми предстои участие на световен конкурс, лично на мен. И в зависимост от датата на световната ми изява ще бъде този ивент.



Най-вероятно ще имам и няколко чисто модни проекта, но в момента са в процес на подготовка с моя екип, затова не мога да ги обява като имена и дата.



И искам да кажа, че в дъното на нещата аз нямам финансов интерес, правя всичко наистина с душа и с любов. И реакцията на хора като вас и на публиката, на децата – на мен това ми е наградата.