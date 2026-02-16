Дъщерята на Гала стана продуцент на подкаста на Дениз Хайрула "Голата истина". Новият проект на туркинята се снима в студиото на Мари Константин Будева – SPACE, а в края на всеки епизод младата бизнес дама вече официално е посочена като продуцент. Студиото се намира в самото сърце на София, в историческата сграда на първата шоколадова фабрика в България.Пространството е обновено и превърнато в студио за творчески проекти. "Обновената сграда е новото бутиково пространство за вашия креативен проект. Нашият екип от млади професионалисти предлага пакет от услуги, включващ заснемане и монтаж на видео продукция, ивент пространства на четири етажа, както и маркетингови консултации" – така представя бизнеса си Мари.След като напоследък намали активността си като инфлуенсър, тя реши да се насочи към други начинания. Наследницата на Гала тръгна директно от върха – стана собственичка на огромен комплекс от студиа в центъра на София, оценяван на няколко милиона. Там могат да се снимат клипове, реклами и предавания, да се записва музика, да се организират събития и всичко, свързано с телевизията и шоубизнеса.Историческата сграда изискваше сложни и скъпи ремонти, съгласувани с няколко институции. Тя е построена преди 125 години като първата фабрика за тахан и захарни изделия в България. Днес е част от културното наследство на страната и привлича не само със своята история, но и с модерните си функционалности. На четирите етажа са обособени по пет снимачни студиа. В тях могат да се реализират различни проекти – от кулинарни предавания и музикални видеоклипове до модерни подкасти, какъвто е случаят с "Голата истина". Освен това има звукозаписно студио, зала за събития и кухненски сетове за кулинарни програми. Цената на всичко това не е публична, но специалистите предполагат, че се говори за милиони, вероятно осигурени от джоба на Деляна Маринова – Джуджи, свекървата на Мари, известна със своята щедрост към близките.Що се отнася до личния живот на Будева, напоследък той е наситен с предизвикателства. Тя очаква второ дете и вече е преживяла един труден период след първата бременност, когато беше оперирана от злокачествено образование в бъбрека. За щастие, сега младата жена е добре и се радва на втората си бременност, като едновременно с това успешно управлява своите бизнес проекти.Дениз Хайрула също привлича вниманието с личната си история. След участието си в "Ергенът: Любов в рая" тя не разкрива дали има нов партньор. В подкаста си "Голата истина" скандалната туркиня обещаваше откровен разговор по теми, които обикновено се премълчават – емоционалната зависимост, самотата в ерата на социалните мрежи, фалшивите образи, които хората създават. "Ще свалям маските – моите и на гостите ми", обещаваше Дениз. Досега обаче не е засягала кой знае колко сериозни теми, а е канила предимно свои "колежки" от риалити форматите.