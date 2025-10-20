Блясък, злато и ледено напрежение зад кулисите белязаха тазгодишната церемония "Жена на годината“. Всички очакваха Гала да бъде звездата на вечерта, но съдбата – и Инстаграм – решиха друго.Дъщеря ѝ Мари Константин се появи ослепителна, облечена в тоалет, който според модни експерти "крещеше международна кариера“, и буквално отне въздуха на присъстващите.Свидетели твърдят, че когато двете излязоха на сцената, залата притихнала – не от уважение, а от шепоти зад вентилаторите: "Мари ли е новата Гала?“. По-остри езици коментираха, че младата майка вече води преговори с телевизия за собствено предаване, а церемонията била нещо като негласно предаване на властта."С нея до мен – тиха, спокойна… Мама“, написа Мари в пост, който мнозина разчетоха не като благодарност, а като символично уведомление, че тронът вече има нова наследница. На последната снимка тя показа и най-голямата изненада – дъщеря си Лора, която според фенове "ще събере три поколения телевизионна слава в едно“.Коментарите взривиха мрежата:"Гала да внимава, че младите изяждат живи легендите!“"Мари вече не е просто дъщерята на Гала – Гала е майката на Мари!“Дали в ефира има място за две кралици? Или скоро една ще бъде "любезно поканена“ да се оттегли? Телевизионните среди вече клокочат